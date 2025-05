Verde Ecologista no descarta nepotismo en elecciones del 2027

CIUDAD DE PUEBLA, 15 DE MAYO DE 2025. El dirigente en Puebla del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, reconoció la posibilidad de que en las elecciones intermedias del 2027 impulsen candidaturas de perfiles cercanos a funcionarios público, con tal de tener continuidad.

En entrevista, el también diputado local se desmarcó de los lineamientos establecidos por sus aliados electorales, Morena, pues admitió que el Verde Ecologista podría permitir el nepotismo en el próximo proceso electoral.

Ante esto, argumentó que la Constitución Mexicana ya estipula que para 2030 no debe haber reelección ni nepotismo, por lo que únicamente analizarán si esta medida la respetarán antes de su entrada en vigor.

«Hay que valorar las circunstancias, no me atrevería a decirte que no va a haber nadie cercano a alguien para darle continuidad, pero por supuesto que vamos a poner mucha atención de que no sea la continuidad por la continuidad únicamente, que lo vean como un botín».