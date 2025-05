Curandero de El Carolino incurre en delito, pero podría ser sancionado por Vía Pública: regidor 

CIUDAD DE PUEBLA, 23 DE MAYO DE 2025. El regidor de Gobierno del Ayuntamiento de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, afirmó que el curandero rumano Mircea Gabriel, quien suele ubicarse frente el edificio El Carolino, no incurre en un delito por las prácticas que realiza, pero señaló que podría ser sancionado por invadir vía pública.

En entrevista, el cabildante morenista aseguró que la labor que desarolla el rumano, denominado «cura dolores» no puede catalogarse una estafa debido a que no receta medicamentos ni tampoco suplanta alguna profesión.



Aseguró que ofrece un «espectáculo» más que un servicio, por lo que indicó que no podría considerarse un delito.

Aunque ofrece sus servicios en una banca en la Plaza de la Democracia, Biestro Medinilla puntualizó que no está calificado como ambulantaje, ya que no tiene instalado un local de forma permanente. Dijo:

«Es como un mago, sabemos que hace presentaciones y trucos, la magia no existe pero se venden como magos y no por eso están cometiendo un delito, no lo veo enmarcado (Mircea Gabriel) en un tema de estafa» .