Reforma del Issste no perjudicará al magisterio, asegura Claudia Sheinbaum

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno no aprobará ninguna medida que perjudique a las y los maestros, en respuesta a las movilizaciones del magisterio contra la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Durante la conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que la reforma no está dirigida a los docentes, sino a los trabajadores de confianza de mayores ingresos.

También puedes leer: Gasolina Magna a 24 pesos por litro: gobierno federal y gasolineros pactan estabilidad de precios

La mandataria afirmó que la iniciativa busca principalmente dos cosas: que los altos funcionarios aporten más para el sistema de salud del Issste, y realizar ajustes para condonar créditos pendientes en el Fovissste a quienes no han podido liquidarlos. Aclaró que esta reforma no afectará en lo más mínimo al sector educativo, reafirmando el compromiso de su administración de no perjudicar a los maestros.

Además, Sheinbaum hizo un llamado a los docentes para que confíen en las acciones del gobierno, ya que «no hay necesidad de movilizaciones». Añadió que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con el director del Issste, Martí Batres, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, se reunirán con los representantes de los maestros para dialogar sobre sus demandas y aclarar dudas.

La presidenta reiteró que su administración tiene la intención de seguir beneficiando a los docentes y que cualquier percepción de afectación es infundada.

Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com