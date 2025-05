Refuerzan vigilancia en el Metro con policías encubiertos tras aumento de casos de “pinchazos”

Ante el creciente número de denuncias por agresiones con jeringas, conocidas como “pinchazos”, en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el Gobierno capitalino anunció un refuerzo en las medidas de seguridad que incluye la incorporación de policías encubiertos, vigilancia en andenes y trenes, así como un protocolo de atención inmediata para las víctimas.

También puedes leer: Crece el número de denuncias por pinchazos en el Metro: detienen a tres sospechosos

Hasta este viernes se han registrado 41 denuncias por pinchazos —21 más que la semana anterior— de las cuales 33 ocurrieron en el Metro, cuatro en el Metrobús, tres en vía pública y una en el transporte universitario Pumabús, según la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que en ningún caso se ha puesto en peligro la vida de las víctimas, aunque se les ha ofrecido tratamiento profiláctico para prevenir contagios de VIH. La secretaria de Salud local, Nadine Gasman, precisó que el riesgo de infección es mínimo, pero también se realizan pruebas de sífilis y hepatitis C.

Durante una conferencia de prensa, se informó que hasta el momento no se ha identificado un patrón específico ni indicios de violencia sexual o intentos de secuestro. No obstante, cuatro víctimas reportaron robos. La titular de la FGJ, Bertha Alcalde, indicó que en sólo cuatro casos se detectaron rastros de sustancias aún no identificadas, cuyo análisis continúa para determinar si están relacionadas con los ataques.

En cuanto a las detenciones, de tres personas arrestadas sólo una ha sido vinculada a proceso tras comprobarse, mediante videograbaciones, que utilizó una jeringa contra una persona. Se le dictó prisión preventiva y será juzgado por robo agravado.

La estrategia de seguridad contempla la movilización de 5 mil 800 elementos de la policía en el STC, con el apoyo de 200 agentes de los grupos especiales Zorros y Panteras, y se ampliará la vigilancia a zonas exteriores de las estaciones. Además, habrá usuarios simulados entre el personal del Metro para detectar comportamientos sospechosos y proporcionar información clave.

Pablo Vázquez Camacho, jefe de la policía capitalina, explicó que se implementó un protocolo de actuación para los casos de pinchazos que incluye atención médica inmediata, evaluación toxicológica y acompañamiento legal y psicológico a las víctimas por parte de la FGJ.

Clara Brugada hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y a reportar cualquier incidente en el transporte público. Aseguró que todas las denuncias han sido atendidas con rigor científico y que se brinda apoyo integral a las personas afectadas.

Foto: X

