¿Sabías que hay un festival gratuito para la comunidad LGBTTTIQA+ en Puebla?

Por Azul Segura

Del 14 al 28 de junio se llevará a cabo la quinta edición del “Festival Colores”, organizado por la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla. Las sedes de los eventos -totalmente gratuitos- serán Casa de la Cultura (5 oriente #5, Colonia Centro) y Centro Cultural San Roque (Av. Don Juan de Palafox y Mendoza #605, Colonia Centro).



Mes del Orgullo LGBTTTQIA+: redadas y protestas



El “Festival Colores” se lleva a cabo en junio, “Mes del orgullo”. En el que se conmemora, celebra y visibiliza la vida y la resistencia de las personas cuir y disidentes, entre ellas: personas transgénero, transexuales, travestis, no binarias, lesbianas, sáficas, gays, asexuales, agénero y arromanticxs.



Junio se eligió como el mes del orgullo para conmemorar la resistencia a las redadas ocurridas en Stonewall, Nueva York, en 1969. En dicha fecha, se llevaron a cabo protestas consideradas como catalizadoras de un movimiento de defensa de los derechos de la comunidad cuir.



A través de estos actos públicos, personas de la comunidad opusieron resistencia a las redadas policiales en pubs de la ciudad. Durante estas represiones, policias y militares arrestaban arbitrariamente a personas que bailaran con alguien “de su mismo sexo” o cuya expresión de género estuviera en el paraguas trans. Además de los arrestos, en estas redadas, organizadas por el gobierno, ocurrieron otras violaciones a los derechos humanos de miembros de la comunidad, como acoso homolesbotransfóbico, y violencia física, emocional y sexual. Cabe mencionar que una de las “excusas” para llevar a cabo estas detenciones era que las identidades de la comunidad LGBTTTIQA+ eran “ilegales” ante el Estado.



La importancia de acuerpar eventos como el “Festival Colores”



El término “acuerpar” proviene del feminismo comunitario territorial. Hace referencia a poner el cuerpo junto a lxs cuerpos de lxs demás –indignadxs por la violencia del Estado– en actividades que buscan hacer visible la existencia, fuerza política y resistencia a opresiones de comunidades afectadas por: el sistema heteronormado, cisgénero, patriarcal, colonial, capitalista, racista y facista.



En un contexto como el actual, en el que están resurgiendo gobiernos de ultraderecha, provocando retrocesos a derechos ganados, en este caso específico, por parte de la comunidad LGBTTTIQA+, se vuelve fundamental reflexionar, reiterar y no olvidar la capacidad de construir fuerza política en colectivo. Así, este recordatorio se hace presente en actividades gestionadas por y para colectivos y personas que son parte de la comunidad.



La resistencia de las personas que somos parte de la comunidad está presente todo el año, al expresarnos y vivirnos en las calles, espacios laborales y familiares. Y es una rebeldía que no le pide permiso al Estado y no lo necesita para articularse. Aún con esto -y con la conciencia de que en este mes también se llevan a cabo valiosas actividades autogestivas, no estatales- pienso que acuerpar a las personas disidentes que organizan estas actividades con el gobierno, es una manera de reiterarle que, en colectivo nos acompañamos, a imaginar y crear formas más dignas de vida.



Actividades diversas



Puedes consultar la cartelera con las actividades completas, sus horarios y sedes en la página web de la Secretaría de Cultura de Puebla. Yo te presento algunas de mis favoritas:



Lunes 16 de junio: Presentación de Tango “Queer”: Vibraciones del Alma en Casa de la Cultura a las 17:00 hrs.



Jueves 19 de junio: Charla “Salud y derechos reproductivos de personas trans” en Casa de la Cultura a las 16:00 hrs.



Miércoles 18 de junio: Micrófono Abierto de Poesía en Centro Cultural San Roque a las 18:00 hrs.



Todas las películas que se proyectarán en la Cinemateca ¨Luis Buñuel¨, en Casa de la Cultura.