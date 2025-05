Se desecha amparo del alcalde de Teuchitlán acusado por desaparición forzada y nexos con el CJNG

José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, perdió la protección judicial tras no ratificar una demanda de amparo promovida para denunciar actos de incomunicación y presunta detención ilegal fuera de procedimiento.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del estado de Jalisco resolvió que la demanda no tenía efectos, debido a que el edil no acudió a ratificar el escrito. La jueza Guadalupe Baca Valencia había otorgado una suspensión de plano como medida cautelar, pero al no ser confirmada, quedó sin validez.

“El quejoso no ratifica demanda y se tiene por no presentada”, resolvió la jueza Baca Valencia, en un acuerdo sustentado en el artículo 15 de la Ley de Amparo. El recurso fue promovido originalmente por el abogado Carlos Rodolfo Santos Zabalegui.

La defensa del alcalde enfrenta una situación complicada, ya que el pasado fin de semana un juez de control ordenó prisión preventiva contra Murguía Santiago. Esto se dio luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señalara como presunto responsable de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.

Además, se le imputa recibir 70 mil pesos mensuales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más violentos del país, con fuerte presencia en Jalisco y otras regiones del occidente mexicano.

Sus abogados solicitaron la duplicidad del término constitucional, lo que pospone la resolución de su situación jurídica hasta el viernes próximo, mientras se mantienen las investigaciones en su contra.

Fotografía: Redes

