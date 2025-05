Sheinbaum llama a la CNTE al diálogo tras inasistencia a reunión del 8 de mayo

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este martes su disposición al diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que los dirigentes del magisterio disidente no acudieran a la reunión propuesta para el pasado 8 de mayo.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la propuesta de encuentro surgió tras una primera movilización del gremio, y tenía como objetivo establecer acuerdos antes del paro nacional anunciado para el 15 de mayo. La presidenta expuso:

“Fue mi propuesta. Ellos querían reunirse cuando fue el primer paro de tres días… les propuse el 8 de mayo y no llegaron”.

Ante la inasistencia, la presidenta indicó que se tomó la decisión de que el diálogo se mantenga a través de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP), encabezadas por Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado, respectivamente:

“El oficio ya fue enviado. Ahora ellos deben tomar la decisión de si van a dialogar o no, porque si lo que piden es diálogo, entonces, ¿por qué no acudir?”

La mandataria también aclaró que no se contempla ningún tipo de represión frente a las protestas, aunque dijo esperar que no haya actos de boicot. Además, criticó que la CNTE haya acudido al Instituto Nacional Electoral (INE) para manifestarse por temas que, aseguró, no tienen relación con su agenda magisterial.

Finalmente, Sheinbaum insistió en que el Gobierno federal mantiene abierta la puerta al diálogo y que queda en manos de la CNTE definir su disposición para avanzar mediante acuerdos institucionales. La próxima mesa de diálogo está prevista para el miércoles 28 de mayo.

