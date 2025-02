SNTE llama inexperto y de bajo nivel a diputado Zataráin Leal

La reciente propuesta del diputado local de Morena, Roberto Zataráin Leal, de imponer hasta cinco años de prisión a maestros y directivos que no prevengan el bullying escolar, ha sido ampliamente rechazada por las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), que no dudaron en calificar al diputado como “irresponsable” e “inexperto”.

A través de un comunicado, la Sección 23 del SNTE no escatimó en duras palabras para señalar que Zataráin desconoce por completo las leyes educativas y laborales, además de evidenciar un alarmante nivel de inexperiencia política.

“Esta organización sindical manifiesta que las declaraciones solo dejan ver su desconocimiento de las leyes, reglamentos y demas legislaciones en materia educativa y laboral, demostrando su inexperiencia y bajo nivel de propuesta política para las diversas problemáticas sociales y educativas, situación que afecta al magisterio poblano»

Maestro José Luis González Morales

Secretario General Sección 23

Por su parte, la Sección 51 fue enfática, exigiendo que antes de presentar cualquier reforma en materia educativa o laboral, los legisladores deben consultar y trabajar con los propios maestros.

“Rechazo total a iniciativas de ley hechas al vapor” Raúl Alfredo Gómez Palacios

Secretario General Sección 51

La iniciativa de Zataráin, nacida tras la tragedia del suicidio de un niño de 7 años víctima de bullying, propone sancionar con hasta cinco años de prisión a los maestros y directivos que no intervengan adecuadamente ante casos de acoso escolar. Además, establece multas de hasta 56 mil pesos a los responsables y propone reubicar a los estudiantes agresores, cancelando sus matrículas sin considerar las circunstancias que puedan haber influido en estos comportamientos.

Para Zataráin, parece que la solución a los problemas del bullying pasa por castigar de manera draconiana a los maestros y directivos, sin entender que la raíz del problema es mucho más compleja. Las secciones del SNTE lo han dejado claro: se trata de una propuesta superficial, punitiva y sin fundamentos sólidos que no hace sino buscar un culpable fácil.

El diputado de Morena, al actuar de manera tan apresurada y sin el necesario conocimiento de las realidades del sistema educativo, ha puesto en evidencia no solo su falta de preparación sino también su irresponsabilidad al tratar un tema tan sensible de manera tan ligera. En lugar de fomentar un verdadero diálogo con los maestros, Zataráin prefiere imponer medidas que no resuelven el fondo del problema.

Las secciones 23 y 51 del SNTE, lejos de quedar calladas ante esta propuesta, han dejado claro que cualquier reforma que afecte a los trabajadores de la educación debe ser previamente consultada y discutida con ellos. No se puede legislar sobre educación con base en ocurrencias, y mucho menos cuando el futuro de los niños y jóvenes está en juego.

El SNTE ha dado una clara advertencia a Zataráin: el camino hacia una solución efectiva al bullying no pasa por hacer propuestas sin base ni consulta previa, sino por entender a fondo las dinámicas educativas y trabajar de la mano con los que realmente conocen las necesidades del sector.

La actitud de Zataráin no solo es una falta de respeto a los maestros, sino también una amenaza al mismo sistema educativo que pretende proteger. La sociedad y los docentes de Puebla merecen mucho más que soluciones simplistas y punitivas. Necesitamos medidas que, más que castigar, trabajen por la prevención y el acompañamiento adecuado a los estudiantes y a las familias.

