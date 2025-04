TEPJF ratificará multa de 17.4 mdp al PAN por encuestas no reportadas en elecciones de 2022

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encamina a ratificar una multa de 17.4 millones de pesos impuesta al Partido Acción Nacional (PAN), por no reportar correctamente gastos relacionados con la realización de encuestas durante los procesos electorales estatales de 2022.

El proyecto, elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, propone confirmar la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que sancionó al PAN por financiar dichas encuestas con recursos ordinarios, cuando debieron haberse cubierto con fondos de campaña.

Las encuestas se llevaron a cabo en los estados de Durango y Oaxaca con el objetivo de medir el posicionamiento de candidaturas, aunque sus resultados no se hicieron públicos. Ante esto, el PAN argumentó que, al no difundirlas, no tenían carácter electoral y, por tanto, el gasto se justificaba como ordinario.

No obstante, el magistrado De la Mata precisó en su proyecto que los cuestionarios incluían propuestas directas de los entonces aspirantes panistas, vinculadas a temas de campaña como salud, lo que evidencia su relación directa con la estrategia electoral del partido.

“El recurrente parte de una premisa equivocada al afirmar que los gastos deben considerarse ordinarios por no haber sido públicos”, señala el documento, que también concluye que la sanción impuesta no es desproporcionada frente a la infracción cometida.

La multa será saldada mediante una reducción del 25% en la ministración mensual del financiamiento público del PAN, hasta cubrir los 17 millones 482 mil 197.60 pesos que contempla la sanción.

