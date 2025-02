Tras despido masivo «por bajo rendimiento», edil de Huejotzingo analiza contratar más personal

Tras el despido masivo de más de 50 trabajadores del Ayuntamiento de Huejotzingo por «bajo rendimiento», el alcalde, Roberto Solís Valles, analiza contratar nuevamente a más personal para solventar la ineficiencia que existe en su gobierno.

Cuestionado por El Ciudadano México sobre el despido que autorizó en semanas recientes, el presidente municipal rechazó que se trate de una medida «autoritaria» o «radical»

El edil morenista alegó que esta situación no se trata de una «ocurrencia», pues insistió que la decisión se concretó debido al bajo rendimiento que los extrabajadores, de alto, mediano y bajo rango, mostraron en los primeros 100 días de gestión.

Minimizó la situación actual en la que se encuentra su gobierno, ya que afirmó que la destitución de los empleados no genera «ineficiencia» al interior del Ayuntamiento.

«Una baja laboral no es por ‘contentillo’, entonces estén o no estén, no se venía haciendo el trabajo, estamos viendo quiénes se van volviendo más técnicos y entienden el servicio público, es eso, estar de lado de la gente»

Roberto Solís Valles

Edil de Huejotzingo