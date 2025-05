Tren ligero de Puebla estará vinculado a proyectos carreteros en Morelos

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, dio a conocer que el proyecto del Tren Ligero para conectar a la capital del estado con Cholula y Atlixco es técnicamente viable y cuenta con el respaldo y la coordinación del gobierno de Ciudad de México.

En rueda de prensa, el titular del Poder Ejecutivo expuso que este tren es uno de los objetivos de su administración, y destacó que es parte de una estrategia de movilidad que lo vincula con proyectos carreteros que se llevarán a cabo en Morelos y Guerrero.

Expuso que el objetivo es tener un tren ligero que conecte a Puebla con Cholula y Cholula con Atlixco, y que a su vez tenga una conexión con la carretera Mixteca, que en los próximos meses se ampliará a dos carriles en Izúcar de Matamoros.

Del mismo modo, apuntó que este proyecto se realizará en estos puntos de la entidad porque son parte de las zonas con mayor carga vial.

En ese sentido, mencionó que el tren busca desahogar el tránsito, ordenar el servicio de transporte y lograr una reducción en el impacto ambiental, además de que se pretende que tenga vocación turística.

Aseveró que la administración estatal aspira a materializar este proyecto porque cuentan con los recursos para llevarlo a cabo, sin que esto signifique que se recurrirá a esquemas de financiamiento por Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociación Pública-Privada (APP).

«Sí se pueden hacer cosas, no hay sobrecosto. No me voy a atrever a hacer un APP y PPS para dejar una deuda monstruosa, una mega deuda de la construcción».

No obstante, sostuvo que la ruta del tren ligero podría extenderse hasta Izúcar de Matamoros, todo dependerá de los recursos que se tengan disponibles.

Véase también: Acusan a Ariadna Ayala por decisiones autoritarias y limitar participación de oposición

Aunque todavía se desconoce cuándo podría arrancar este proyecto, mencionó que su administración buscará todas las autorizaciones necesarias para llevarlo a cabo de la mejor forma.

Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com