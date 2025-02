Trump llevará a cabo la designación de cárteles mexicanos como terroristas el 19 de febrero

El próximo 19 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos planea designar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, en una medida que busca intensificar el combate al narcotráfico. Según información obtenida por el director de Breitbart Texas, Brandon Darby, los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, así como la facción del cártel del Noreste de Los Zetas, Cárteles Unidos y La Familia Michoacana, figuran en la lista de grupos a ser declarados como amenazas terroristas.

Además de estos cárteles mexicanos, también serán designadas la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha y el grupo delictivo sudamericano Tren de Aragua. Ambas organizaciones han sido señaladas previamente por el expresidente Donald Trump como amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad en la región.

Inicialmente, el New York Times informó que el Clan del Golfo, una organización criminal colombiana, también estaba incluido en la lista. No obstante, Darby aclaró que los documentos del FBI mencionaban al cártel mexicano del Golfo, y no al grupo colombiano.

Esta medida llega tras la firma de una orden ejecutiva por parte de Trump el pasado 20 de enero, que formaliza la designación de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras. La orden ejecutiva podría allanar el camino para una respuesta más militarizada en la frontera sur de Estados Unidos y en otros países de América Latina, como parte de una agenda de seguridad más estricta impulsada por el expresidente.

La designación se suma a otras acciones, como la declaración de emergencia en la frontera sur, la imposición de aranceles del 25% a México y Canadá, y la anulación de la aplicación CBP One, que permitía a migrantes solicitar citas de asilo antes de llegar a territorio estadounidense.

