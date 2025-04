Turnos de 7 horas: reactivación del debate legislativo sobre reducción de jornada laboral en México

Con la intención de reactivar el debate legislativo sobre la reducción de la jornada laboral en México, el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Alberto Benavides Castañeda, presentó una nueva iniciativa en la Cámara de Diputados que propone limitar los turnos laborales a siete horas, lo que implicaría una reducción de la semana laboral de 48 a 42 horas.

A diferencia de otras propuestas previas que planteaban una jornada máxima de 40 horas y reformas constitucionales, esta iniciativa busca modificar directamente la Ley Federal del Trabajo, lo que permitiría avanzar con mayor agilidad en el proceso legislativo. El legislador señaló que este enfoque podría evitar bloqueos y facilitar la implementación gradual de la medida.

“La reducción de la jornada no es un tema sencillo, ya que puede representar costos operativos adicionales para las empresas, especialmente si no hay pérdida salarial. Por eso proponemos hacerlo mediante la ley secundaria y no la Constitución”.

José Alberto Benavides Castañeda

Diputado del Partido del Trabajo