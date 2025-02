¿Ya tienes las rolas, pero te falta el estudio? Radio Educación te lanza la Convocatoria Nimbeë 2025

Radio Educación, institución de la Secretaría del Gobierno de México, celebró hoy, viernes 21 de febrero de 2025, el Día Internacional de la Lengua Materna con el lanzamiento de la Convocatoria Nimbeë 2025, la presentación de la reedición del disco “Creación Musical en Lenguas Originarias” y un especial recital por parte de Julio Vallejo, quien interpretó en lengua diidxazá (también conocido como idioma nube), piezas de Marcial Alejandro, y la participación de César Antúnez “Mixe Represent”, un músico de rap en lengua ayuujk y el Trío Eyixóchitl, intérpretes de son huasteco en náhuatl.

En el acto, se dio la apertura de la Convocatoria Nimbeë, que ofrece de manera gratuita la grabación de audio, edición y mezcla de producciones discográficas a proyectos originales, solistas o agrupaciones, con la aportación del uso de los estudios y equipo técnico de Radio Educación.

“Mucha de esta música no es comercial, no tiene cabida en otros espacios, que si no fuera por apoyos como este no se podría grabar ni materializar. Lo que genera un impulso a los proyectos musicales, a la cultura de este país y a los grupos musicales”