Profesores explican por qué iniciaron un paro nacional este miércoles

Este miércoles inició el paro nacional de 48 horas, convocado por el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile. La movilización culminará este jueves con una marcha masiva en el Congreso en Valparaíso, buscando respuestas concretas a un petitorio de Agenda Corta presentado en enero.

Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores, en conversación con El Ciudadano, recalcó que si bien hubo buena escucha por parte del Gobierno actual, los avances han sido insuficientes. Las principales demandas giran en torno al cuestionado funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y el agobio laboral que enfrentan los profesores día a día por labores docentes que no culminan en el horario escolar correspondiente.

Desde la creación de los SLEP durante el gobierno de Michelle Bachelet, y la implementación durante el periodo de Sebastián Piñera, el magisterio ha sido tajante. Aguilar subraya que: “fuimos a un sector muy crítico y lamentablemente tuvimos razón, hubiéramos querido equivocarnos», señaló al advertir que, pese a los cambios administrativos, el modelo iba a seguir siendo el mismo. Según el dirigente, el Estado actúa de forma ausente en el rol de sostenedor, limitándose a inyectar recursos sin una fiscalización efectiva.

Además, enfatizó en que la subvención basada en la asistencia y el voucher ha generado trastornos que contradicen la lógica de la educación pública. Dentro del petitorio de Agenda Corta se encuentra cambiar el sistema de financiamiento: “sabemos que es un tema súper difícil, que hay condiciones en el Congreso ya bastante adversas para aprobar, pero nosotros queremos queremos insistir en poner ese punto”, agregó Aguilar. La fantasía de despolitizar los nombramientos directivos en los SLEP también ha quedado expuesta, con designaciones que siguen respondiendo a un «goteo político», sugiriendo que este sistema beneficia a unos pocos privilegiados antes que al resto de la población.

El combate al agobio laboral es otro pilar central de las demandas. Mario Aguilar detalla que los docentes sufren una enorme sobrecarga de trabajo administrativo, un trabajo muy inútil que les impide dedicarse de lleno a los estudiantes: “llegan a su casa a las 6:00 de la tarde, empiezan a hacer las cosas de casa, muchos atienden a sus hijos y después a las 10-11 de la noche terminan el trabajo docente y al siguiente día, a primera hora, estar haciendo clase. Es muy abusivo”, señala.

Esta situación de estrés lleva al gremio a proponer que el Ministerio de Educación alivie gran parte de esta presión a través de normativas internas.

Asimismo, la titularidad sindical es otra petición crucial, enfocada en los profesores a contrata quienes arrastran contratos anuales precarios y una condición laboral muy discriminatoria. Regularizar esta situación no solo es un acto de justicia, sino que también favorecería el arraigo de los profesores en las comunidades educativas, algo fundamental para el proceso de enseñanza.

Ante la posibilidad de falta de soluciones contundentes, Aguilar advierte que si no hay avances significativos tras esta movilización, el próximo paso podría ser un paro indefinido. Siendo enfático en que no quieren llegar a ese punto, ya que: “tiene un impacto sobre el funcionamiento del sistema educacional que nosotros no deseamos, pero si no hay respuesta, es la única herramienta que tenemos los trabajadores y trabajadoras”, finalizó el dirigente.

El Colegio de Profesores y Profesoras de Chile se mantiene firme en su postura, esperando que esta movilización de 48 horas no sea en vano. El gremio espera que esta presión derive en avances en los temas pendientes y que los docentes sientan que por lo menos hubo avances. La mirada ahora está puesta en las respuestas del Gobierno para conseguir las mejoras anheladas por miles de profesionales de la educación.

strong>Ivette Barria

El Ciudadano