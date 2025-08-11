En todo Chile: este sábado 23 de agosto celebramos el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes

Había una vez una fiesta. No era una fiesta cualquiera, sino una donde se celebraba lo que somos: nuestras raíces, nuestras palabras, nuestras historias, nuestras plazas, juegos y recuerdos. Una fiesta hecha de rondas, risas, colores, voces nuevas y memorias antiguas.



Así nació el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, un encuentro que invita a mirar el patrimonio con ojos curiosos, con la libertad de jugar, imaginar y crear.

Porque el patrimonio no vive solo en los libros o los museos: vive en una ronda, en la plaza, en una canción compartida o en un dibujo que guarda una historia familiar.

En esta cuarta versión, nos reunimos en todo el territorio nacional, el sábado 23 de agosto de 2025, con más de 405 actividades gratuitas, porque la fiesta cultural de Chile continúa en homenaje a Gabriela Mistral, poeta, maestra y defensora de la infancia.

Ese día, Chile entero vuelve a abrir sus puertas para que niñas, niños y adolescentes sean protagonistas de los patrimonios. Desde Arica a Magallanes, se encienden los colores, se despliegan juegos, lecturas, talleres, caminatas y encuentros. Una fiesta pensada para disfrutar con ellas y ellos.

Porque los patrimonios también se construyen.

Se dibujan con crayones.

Se conversan en la once.

Se aprenden jugando.

Se suben a redes sociales.

Y se celebran con alegría y comunidad.

¿Tu organización quiere ser parte de esta gran iniciativa cultural? Puedes inscribir actividades hasta el 19 de agosto en www.diadelospatrimonios.cl



Información, actividades, agenda, cartelera, invitaciones, inscripciones y propuestas también en www.diadelospatrimonios.cl



Celebremos la inocencia, la memoria y la alegría de las nuevas generaciones… y de las que alguna vez también fueron niñas y niños.