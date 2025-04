Destituyen a trabajador del Ayuntamiento de Puebla por involucrarse en riña en Avenida Juárez 

Un trabajador del Ayuntamiento de Puebla fue destituido de su cargo este viernes 18 de abril, acusado por participar en una riña bajo los influjos del alcohol en inmediaciones de un bar en Avenida Juárez.

Así lo dio a conocer Francisco Rodríguez Álvarez, titular de la Secretaría General de Gobierno Municipal, quien refirió que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga la trifulca.

En entrevista previa a la XXXIII Procesión de Viernes Santo, el funcionario municipal condenó los hechos en comento, que la dependencia a su conoció esta mañana.

Tras recibir el reporte, solicitó de manera inmediata la remoción del trabajador del gobierno municipal, no sólo por estar involucrado en el conato de bronca, sino también por exhibir durante el incidente que se encontraba en estado etílico.

«Pedí que fuera cesado porque me reportan y me confirman, independientemente de que la Fiscalía está haciendo, que estaba en estado inconveniente y no vamos a permitir eso» aseveró.