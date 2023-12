Detenido hombre tras asfixiar y asesinar a su expareja en La Pintana

Un hombre fue detenido en la noche de este jueves por el presunto asesinato de su expareja, en la comuna de La Pintana.

Según 24Horas, el crimen se registró en la calle San Gabriel, cuando la víctima visitó el hogar del sujeto de 68 años que la habría asfixiado.

La denuncia fue realizada por los vecinos quienes llamaron a Carabineros tras escuchar una discusión y gritos de la víctima.

«Él la llamaba por teléfono para que viniera a buscar un poquito de dinero (…) yo no puedo decir si era para ayudarla o para otra cosa. Mi mamá recibe una llamada y le dice ‘mamita, ayúdame, ayúdame. Me tienen secuestrada, me están dando cosas'», denunció el hermano de la mujer, citado por el medio.

Hasta los momentos, la investigación está a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros.

De acuerdo con información preliminar, cuando los funcionarios se apersonaron al lugar, tuvieron que derribar la reja de la vivienda para poder ingresar.

Al ingresar encontraron el cuerpo de la víctima y al hombre al lado de este, por lo que fue detenido de manera inmediata.

El mayor Rodrigo Troncoso, de la 41a Comisaría de La Pintana indicó que el hombre se encuentra recibiendo atención médica en un hospital local, luego de que este aparentemente intentara atentar contra su vida luego del crimen.

«Su carácter es reservado», dijo Troncoso, citado por Cooperativa.

La pareja llevaba al menos cuatro años juntos.

El año pasado, Chile registró 43 femicidios consumados y 180 frustrados. Ahora, solo este 2023 y a días de finalizar el año, el país ya suma 213 femicidios frustrados.