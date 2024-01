«Sabemos quiénes son»: Abuelo de la niña baleada en Maipú asegura conocer a los atacantes y cuáles fueron sus motivos

Durante la noche del sábado, una niña de 10 años falleció tras ser alcanzada por un disparo en medio de una balacera dirigida hacia el automóvil en el que se movilizaba junto a su padre, en la comuna de Maipú.

Según los antecedentes, mientras que ambos se trasladaban en un Chery Tiggo 3 de color blanco por la calle La Galaxia con Inca de Oro, recibieron una indeterminada cantidad de disparos desde la parte posterior del automóvil.

El abuelo de la niña, quien por motivos de seguridad prefirió no revelar su nombre, se refirió al caso y aseguró conocer a los atacantes y cuáles fueron sus motivos para disparar.

Su hipótesis apunta a una confusión y señaló que los responsables teñían como objetivo un automóvil marca Chery, modelo Tiggo: “Los autos son iguales, pero el otro tiene los vidrios polarizados”.

“No es un ajuste de cuentas, lo confundieron. Él no venía ni iba a un cumpleaños”, afirmó.

“Sabemos quiénes son, sabemos por qué motivo, sabemos dónde están, sabemos todo eso. Tengo que moverme yo, porque aquí nadie hace nada. No quiero terminar haciendo justicia por mis propias manos”, expresó, citado por ADN,

El abuelo de la pequeña lanzó una crítica al tratamiento investigativo y a la actuación de Carabineros y las autoridades frente al caso.

“Carabineros no llegó anoche acá: había dos funcionarios jugando con un celular. Yo les pedí que pusieran las cosas amarillas ahí por las vainillas. En el hospital nos dijeron que si no nos portábamos bien, nos iban a hacer controles de identidad a todos», relató.

«La jefa de Carabineros que llegó nos pidió disculpas por el actuar de ellos. ¿Cómo nos van a pedir control de identidad, si somos la familia? Lo único que pedimos es que no mientan, no tapen. Aquí no hay alcalde, ni jefe de seguridad, nadie vino, nadie se ha acercado a la familia. ¿Quién nos va a devolver a la niña? Nadie. Mañana va a ser otra Agustina, pasado otro Agustín. ¿Quién frena esto?”, cuestionó.

Afirmó que ninguna autoridad se ha acercado a la familia de la niña baleada.

«Ella lamentablemente fue víctima de la violencia que hay acá. Carabineros les tiene miedo a los traficantes, a los ladrones, porque ellos tienen más poder de fuego”, agregó.

Hipótesis de las autoridades

Cabe recordar que según lo informado desde el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía, se descarta en primera instancia que se haya tratado de una suerte de «bala loca» o un ataque con intención de robo.

«De acuerdo con las versiones que se manejan hasta el momento, el padre de la niña sintió sonidos que inicialmente confundió con fuegos artificiales para posteriormente verificar a su hija y darse cuenta de que estaba sangrando y que, efectivamente, se trataba de impactos balísticos contra el vehículo», indicó el fiscal Paul Martinson, citado por La Voz de Maipú.

«Estamos investigando esto con OS9 de Carabineros, Labocar, se están levantando cámaras del sitio del suceso, empadronando testigos y se realizarán múltiples diligencias, como el levantamiento de evidencia balística que efectivamente había en el lugar, además de las pericias del vehículo para poder determinar los hechos y quienes serían los autores», agregó la autoridad.

Por su parte, el Teniente Diego Rodríguez, oficial de ronda Prefectura Santiago Rinconada, señaló que los responsables de este macabro hecho se desplazaban a pie y que hasta el momento se desconoce los motivos para que padre e hija recibieran el ataque, quedando en materia de investigación.

Rodríguez explicó que familiares de la víctima indicaron que “el padre había ido a buscarla ya que ella vivía con sus abuelos en Maipú, y él la venía a buscar para pasar su cumpleaños mañana con ella”.

Según consignó Bio Bío Chile la menor fallecida es hijastra de un Cabo Primero de la 1° Comisaria de San Antonio.

