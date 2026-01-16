Se lanzó al mar para intentar escapar: Detienen a prófugo condenado a 7 años de cárcel por homicidio en Antofagasta

El intento de fuga de un condenado por homicidio que se encontraba prófugo de la justicia fue frustrado por personal especializado del SEBV en el sector de playa Trocadero. El sujeto, con un extenso historial delictual, cumplirá finalmente la sentencia por un crimen cometido en 2023.

Una escena inusual, que mezcló persecución policial y un dramático intento de fuga mar adentro, se registró el jueves en la ciudad de Antofagasta, el protagonista fue un hombre de 27 años, condenado a una pena de 7 años de presidio efectivo por un homicidio cometido en enero de 2023, y que se mantenía prófugo de la justicia.

De acuerdo con los antecedentes, el operativo, que culminó con su detención, se inició alrededor de las 13:30 horas, cuando personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de la Prefectura de Antofagasta procedió a fiscalizar al individuo en la vía pública.

Al percatarse de que era buscado, el sujeto emprendió una huida hacia la costa, que incluyó un salto al mar en el sector de playa El Trocadero, en un último intento por evadir la acción policial.

Sin embargo, su intento de fuga fue breve. Minutos después, y ante la imposibilidad de continuar, salió del agua por sus propios medios, siendo inmediatamente detenido por los carabineros que mantenían un cerco en el lugar. El sujeto no presentó lesiones de consideración.

El coronel Luis Muñoz, prefecto de Antofagasta, explicó los detalles del procedimiento y los antecedentes que pesaban sobre el detenido.

«Carabineros de la sección SEBV de Antofagasta, dentro de la sección prófugos de la justicia, logró la detención de un individuo, el cual era prófugo de la justicia desde el año 2023, con una orden de detención vigente desde el 15 de septiembre del año pasado por un delito de homicidio cometido en la comuna de Antofagasta», afirmó la autoridad policial.

Precisó que «esta persona al momento de ser fiscalizado mantenía además una orden pendiente por otro delito, de robo».

En concreto, se trataba de una segunda orden de detención vigente, emitida el 25 de septiembre de 2025 por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, por el delito de porte de elementos destinados a cometer robos, consignó el Diario de Antofagasta.

Prófugo y condenado por homicidio

La orden de detención por homicidio, está vinculada a un hecho ocurrido el 18 de enero de 2023. Ese día, cerca de las 13:00 horas, personal de Carabineros de la Subcomisaría Antofagasta Norte encontró a una persona con múltiples impactos balísticos en el pasaje Los Gorriones.

Debido a la gravedad de sus heridas, la víctima fue trasladada con riesgo vital al Hospital Regional de Antofagasta, donde falleció alrededor de las 15:00 horas del mismo día. Tras una investigación a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), el responsable fue identificado, procesado y, finalmente, condenado el 6 de junio de 2025 por el tribunal correspondiente. No obstante, el hombre nunca se presentó a cumplir la condena, convirtiéndose en prófugo de la justicia, reportó Meganoticias.

Amplio historial delictual

De acuerdo con los informes policiales, el detenido no solo cargaba con estas dos órdenes judiciales. Su historial delictual registra dos causas penales vigentes adicionales y nueve reiteraciones policiales, lo que apunta a un perfil de un delincuente habitual y de alta peligrosidad, según la calificación de las autoridades.

La captura se enmarca dentro del Plan de Búsqueda de Prófugos que ejecuta Carabineros, una estrategia orientada específicamente a ubicar y detener a personas requeridas por los tribunales, con especial énfasis en aquellas consideradas de alta peligrosidad para la comunidad.

«Este resultado es fruto de un trabajo investigativo especializado y de inteligencia policial desarrollado por Carabineros del SEBV, cuyo objetivo principal es sacar de circulación a delincuentes peligrosos que se mantienen prófugos de la justicia. Con esta detención damos cumplimiento a una orden judicial pendiente y entregamos mayor tranquilidad a nuestros vecinos», destacó el coronel Muñoz.

Cumplirá condena de 7 años de presidio efectivo

Por instrucción del Juzgado de Garantía de Antofagasta, el condenado fue ingresado de manera inmediata al Centro de Detención Preventiva (CDP) de Antofagasta, donde comenzará a cumplir la pena de 7 años de presidio efectivo por el delito de homicidio.

La captura cierra un capítulo de más de dos años de búsqueda, asegurando que la sentencia judicial se cumpla y reforzando, según las palabras de la autoridad policial, el compromiso institucional con la seguridad pública y el imperio de la ley. La desesperada zambullida en el Pacífico resultó ser el epílogo fallido de su intento por evadir a la justicia.

