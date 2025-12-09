5 periodistas, cara a cara y con preguntas cruzadas: el formato del último debate Jara–Kast

En un escenario definitorio para la recta final de la campaña presidencial, los candidatos Jeannette Jara, Unidad por Chile, y José Antonio Kast, Partido Republicano, se medirán este martes a las 21:00 horas en el último debate cara a cara antes de la segunda vuelta del domingo 14 de diciembre. El encuentro, que tendrá lugar en los estudios de TVN, promete una dinámica de confrontación directa, moderada por cinco periodistas y estructurada en nueve ejes de debate, que incluirá preguntas cruzadas.

La Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel) vuelve a ser la articuladora de este evento, que será transmitido en simultáneo por La Red, TV+, TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13, con una duración estimada de 2 horas y 40 minutos.

La conducción estará a cargo de un quinteto de periodistas, uno por cada canal asociado: Carolina Urrejola (TVN), Julia Vial (TV+), Iván Valenzuela (Canal 13), Constanza Santa María (Mega) y Macarena Pizarro (Chilevisión).

Nueve bloques del debate

El formato, diseñado para profundizar en los temas de mayor interés ciudadano y fomentar el intercambio de visiones, consta de nueve bloques. Estos fueron definidos por los departamentos de prensa de los canales «en base a criterios periodísticos, estudios de opinión, contingencia e interés ciudadano», consignó Diario U de Chile.

Los temas son los siguientes:

1-Seguridad ciudadana y crimen organizado.

1-Economía y costo de la vida.

3-Convivencia social, cohesión e identidad.

4-Gobernabilidad y política.

5-Políticas sociales: pensiones y empleo.

6-Políticas sociales: salud, vivienda y educación.

7-Relaciones internacionales.

8-Inmigración y control fronterizo.

9-Corrupción, probidad y uso de los recursos públicos.

De acuerdo con la dinámica establecida cada bloque del debate será liderado por un periodista distinto, y tanto Jara como Kast, contarán con un lapso de 4 minutos por tema para emitir sus respuestas, debatir e intercambiar visiones tanto entre ellos como con los moderadores.

Preguntas cruzadas entre Jara y Kast

Uno de los segmentos de mayor expectativa son los dos bloques de preguntas cruzadas. En cada uno, un candidato podrá formular una pregunta directa a su contendor en un máximo de un minuto, seguido de un espacio de 3 minutos de intercambio directo. Mientras que al cierre cada uno tendrá a su disposición un minuto final.

El sorteo realizado el pasado viernes 5 de diciembre definió que la carta del Partido Republicano abrirá el debate, que la primera pregunta cruzada será realizada por Jara, la segunda por Kast, y que el minuto final de cierre corresponderá a la representante del progresismo.

La disposición física del estudio ha sido pensada para acentuar este carácter de confrontación y diálogo. Jara y Kast estarán sentados, cada uno en su propio mesón, y ubicados de manera que puedan enfrentarse visualmente de mejor forma. El debate se desarrollará sin público en el estudio, y no estará permitido el uso de dispositivos electrónicos por parte de ninguno de los candidatos, quienes solo podrán utilizar papel y lápiz.

Alto impacto y referente internacional

Los debates organizados por Anatel se han consolidado como hitos de la contienda electoral. El debate de primera vuelta, según datos de Kantar Ibope y los canales asociados, registró 6,5 millones de personas conectadas, con un promedio de 2,5 millones de espectadores durante sus más de tres horas de transmisión.

El modelo colaborativo chileno, con transmisión simultánea en todas las señales abiertas, sigue atrayendo la atención de otros países. Para esta edición, delegaciones de México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Estados Unidos viajaron hasta nuestro país para poder conocer la experiencia en terreno, confirmando el evento no solo como un momento crucial para el electorado chileno, sino también como un referente en la organización de debates políticos a nivel regional.