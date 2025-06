«Al Presidente de Chile se le respeta»: Rubio llama, Boric no responde y EE.UU. presiona a Chile por Israel

Un fallido “telefonazo” intentaron desde el gobierno de Estados Unidos (EE.UU) a la oficina del Presidente de Chile, Gabriel Boric.

El encargado de gestionar llamada a La Moneda para contactar a Boric fue el Secretario de Estado de la nación norteamericana, Marco Rubio, con la intención de ejercer presión sobre la postura y acciones que pudiera tomar del Mandatario contra Israel por el genocidio perpetrado en Gaza.

En concreto, Rubio buscaba abordar la preocupación de la administración del presidentes estadounidense Donald Trump sobre una eventual suspensión de relaciones diplomáticas entre Santiago y Tel Aviv.

Sin embargo, el llamado realizado el pasado viernes no fue contestado por el presidente Boric y se le comunicó que el Mandatario se encontraba en ese momento afinando los detalles de cuenta pública, y que lo podía atender el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren.

Según confirmó La Tercera, el canciller atendió el llamado del secretario de Estado de EE.UU.

“El canciller recibió el viernes una llamada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Se trató de la primera conversación con su homólogo de ese país. Durante el diálogo se pasó revista a los temas de la relación bilateral, y se desarrolló en un tono cordial, muy similar a conversaciones que el ministro de Relaciones Exteriores ha sostenido con cancilleres de otros países también cercanos”, respondieron desde el despacho de Relaciones Exteriores al medio citado.

Aunque desde la cartera no ofrecieron detalles sobre contenido de la conversación, La Tercera reveló que «fuentes de gobierno detallan que el contacto se extendió por cerca de 10 minutos y fue ineludible que Rubio y Van Klaveren trataran el asunto de Israel».

De acuerdo con esas fuente se abordó la posibilidad de que el Gobierno de Chile rompiera relaciones diplomáticas con Israel, como consecuencia de las constantes violaciones a los derechos humanos y agresiones perpetradas por la administración del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino que habita en Gaza.

Esto en el marco de la decisión del presidente Boric de retirar los agregados militares, de defensa y aéreo, que se encontraban cumpliendo funciones en Israel.

«Rubio le habría comentado al ministro Van Klaveren sobre las gestiones que está haciendo Estados Unidos para un alto el fuego en Gaza», indicó el citado diario.

Por su parte, desde la Presidencia al ser consultados por el fallido «telefonazo», explicaron que “los presidentes de la República se contactan con presidentes o primer ministros. Los cancilleres se contactan con cancilleres”, por lo que la llamada de Marco Rubio fue derivada a la Cancillería.

Foto: Jesús Martínez.

«Al Presidente de Chile se le respeta»

Tras conocerse la decisión de La Moneda, a través de las redes sociales, los ciudadanos, dirigentes políticos, parlamentarios y analistas expresaron sus opiniones.

Este es el caso del diputado Daniel Manouchehri (PS), quien en un mensaje compartido en su cuenta en X planteó que al Presidente de Chile se le respeta.

«Si llama el canciller de EE.UU., habla con el canciller de Chile. Si quieren hablar con el presidente de Chile, que llame el presidente de EE.UU. ¡Bien, presidente Boric!», afirmó el parlamentario.

Al Presidente de Chile se le respeta. Si llama el canciller de EEUU, habla con el canciller de Chile. Si quieren hablar con el presidente de Chile, q llame el presidente de EEUU. Bien @GabrielBoric! pic.twitter.com/TU7LLJMMi4 — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) June 3, 2025

En la misma línea, varios cibernautas expresaron su respaldo al jefe de Estado.

Existen los canales diplomáticos en las relaciones internacionales, el presidente Gabriel Boric tiene la estatura de jefe de Estado de la República de Chile. Al presidente se le respeta le guste o no les guste a momios y dinosaurios fachos. — Igualdad ante la Ley (@PinedaSandrino) June 3, 2025

Como Chilenos Americans Citizens profesionales enviamos carta a Marco Rubio, al presidente se le respeta, el se debe entender con su par y Trump con Boric.. — Luis Guajardo (@luisg12407) June 3, 2025

Así que Marco Rubio se quiso achorar con el presidente Boric y este no pescó.

No somos monigotes de los gringos, Chile se respeta y si quieren imponer sanciones entonces que se vayan a la chucha. Un paso en falso y EEUU nos chanta bases militares en la Patagonia. — Mary🌳🌎 (@MarySu_2002) June 3, 2025

Boric anunció medidas contra Israel por genocidio y m limpieza étnica en Gaza

Cabe destacar que dos días de llamada efectuada por el Secretario de Estado de EE.UU., el presidente Gabriel Boric ofreció el domingo su cuarta y última Cuenta Pública en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en la cual no escatimó palabras para referirse a los crímenes cometidos por el gobierno de Israel en Gaza.

“Son estos mismos principios los que me han llevado a alzar fuerte la voz contra el genocidio y limpieza étnica que el gobierno de Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino”, afirmó Boric en un tono categórico.

El mandatario explicó que, como parte de estas acciones, llamó a consultas al embajador chileno en Israel, retiró a los agregados militares de dicho país y suspendió la participación de Israel en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE).

Asimismo, Boric resaltó que Chile intervino en la denuncia presentada por Sudáfrica contra Israel por violaciones a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y solicitó junto a México que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.

“Después de lo cual se emitieron órdenes de arresto internacional contra el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y otros altos cargos del gobierno de Israel”, remarcó.

En uno de los momentos más potentes de su discurso, el Mandatario extendió un llamado a «no pelear entre pueblos, porque acá el responsable es un gobierno, un gobierno genocida, no el pueblo de Israel».

«Para que no quepa duda, reitero algo que he dicho muchas veces: no aceptamos empates. Condenamos el terrorismo de Hamás y exigimos la liberación de rehenes que están en cautiverio”, dijo al reafirmar su condena a lo que calificó como “genocidio y limpieza étnica” por parte del gobierno de Israel.

En su alocución, el jefe de Estado anunció que pondrá urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos elaborados en territorios ilegalmente ocupados, y pidió a la ministra de Defensa un plan para diversificar las relaciones comerciales en materia de defensa, dejando de depender de la industria israelí en todas las áreas.

Para cerrar, respaldó la propuesta adoptada por el gobierno de España de decretar un embargo de armas al gobierno de Israel. “Para que no sigan matando niños”, remató.

*Foto de imagen destacada: Jesús Martínez