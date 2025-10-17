Barraza a Kast y Valenzuela tras “Parásitos”: “Es un anuncio del desmantelamiento del Estado”

El dirigente del Partido Comunista, Marcos Barraza, expresó su rechazo a las declaraciones de representantes del Partido Republicano en las que se refirieron de manera despectiva a los funcionarios públicos, tildándolos de “parásitos” y consideró este discurso como un “anuncio del desmantelamiento del Estado” que llevaría a cabo la extrema derecha en caso de llegar a La Moneda.

La polémica inició a raíz de una columna de opinión de Cristián Valenzuela, estratega del comando de campaña del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, en la que afirmó que el Estado “está drenado por parásitos”.

“En Chile, el Estado no está enfermo: está podrido. Lo han convertido en un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín. Son los mismos de siempre, los que han hecho del gasto público una industria y de la política una repartija”, expresó el director de Comunicaciones del Partido Republicano en la cuestionada columna «Parásitos» que fue publicada por La Tercera el pasado 8 de octubre.

Asimismo, el abogado planteó que “los que podrían cambiar las cosas no quieren. Los que ya gobernaron, los que se dicen de oposición, también parasitaron el Estado”.

Los dichos de Valenzuela, fueron avalados posteriormente por Kast. En una entrevista también concedida a La Tercera, fue consultado sobre si está de acuerdo con el lenguaje y visión de su asesor y respondió: “Sí. Hay gasto político. Él resume muy bien lo que yo vengo diciendo del año 2017, que hay abusos, eso es evidente”.

Barraza: “Es un anuncio del desmantelamiento del Estado”

Esta postura fue calificada por Marcos Barraza, como un “anuncio del desmantelamiento del Estado” y una estrategia que busca denigrar la función pública y alimentar el fascismo, «porque cuando se insulta y se ofende a los trabajadores del sector público, se está ofendiendo a Carabineros de Chile que cumplen una función pública, se está ofendiendo a las profesoras y a los profesores que cumplen una función pública, se está ofendiendo a los fiscalizadore, s se está ofendiendo a los trabajadores que hacen las mantenciones de las plazas, de los parques, así como a los trabajadores que recolectan la basura, los desechos y que mantienen limpia la ciudad».

«Es decir se está despreciando actividades esenciales y a quienes realizan esas actividades esenciales para la convivencia de nuestro país», planteó el candidato a diputado por el Distrito N°8, en conversación con Radio Nuevo Mundo.

Barraza apuntó directamente a la gravedad de los hechos, argumentando que no se trata de un comentario aislado, sino que se “funda en un desprecio hacia el Estado y da cuenta de los riesgos altísimos a los cuales está expuesto el país si es que llegase a estar un señor del fanatismo de la extrema derecha”, advirtió, en un claro llamado de atención de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre.

Discurso que alimenta el fascismo y daña la democracia

Uno de los puntos más críticos de la respuesta de Barraza fue la vinculación de estos dichos con un plan concreto de desarticulación de lo público. A su juicio, la retórica republicana es mucho más que un insulto.

“Es un anuncio del desmantelamiento del Estado, de despidos arbitrarios y todo sustentado a descalificaciones en base a mentiras”, acotó el dirigente, refiriéndose a la supuesta contratación de 100 mil funcionarios, una cifra que ha sido desmentida por el gobierno del presidente Gabriel Boric.

Para Barraza, el uso de falsedades para construir una narrativa es lo más preocupante.

“Lo más grave aún en base a la mentira (…) se busca distorsionar la opinión pública lo que es equivalente a la generación de bots donde se construyen realidades falsas”, dijo, al tiempo que planteó que a través de este discurso la derecha busca intoxicar el debate público con información errónea para legitimar futuras medidas de recorte estatal.

«Lo que se hace no es defender mis ideas como candidato, sino que lo que se hace es dañar la honra de otras personas, menoscabar y desprestigiar a las otras y a los otros candidatos, en este caso a Jeannette Jara, e incluso a candidatos del mismo sector de derecha de ellos», afirmó a Radio Nuevo Mundo.

Barraza relacionó las tácticas de descalificación utilizadas por el Partido Republicano con métodos propios de regímenes autoritarios, por lo que extendió un llamado a la ciudadanía y a las instituciones a estar vigilantes.

“Hay que ser categóricos y enérgicos en condenar este tipo de afirmaciones. Los fascismos se sustentan en este tipo de descalificaciones. Hay que tener claridad en relación a que ese tipo de conducta verbal es un daño a la democracia”, puntualizó Barraza, dejando claro que, desde su perspectiva, no se trata de una simple opinión, sino de un ataque a los pilares del sistema democrático.