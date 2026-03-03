Boric corta reunión con Kast a los 22 minutos: denuncia declaraciones “falsas” por el cable chino

El presidente Boric advirtió que «van a haber acusaciones de falta de información» por parte de Kast y su equipo. «Yo les digo, todo eso es falso”, afirmó.

Lo que estaba programado como una reunión de trabajo entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast duró apenas 22 minutos. El encuentro, celebrado este martes en el palacio de La Moneda, terminó de forma abrupta debido a una fuerte discrepancia en torno al proyecto del cable submarino Chile–China.

Según declaró a la prensa el jefe de Estado, el quiebre durante la cita se originó luego de que el republicano le exigiera una retractación respecto a la información entregada sobre la iniciativa que impulsa un consorcio conformado por los gigantes tecnológicos chinos —China Telecommunications Corporation, China Mobile Communications Group y China United Network Communications Group— para construir un cable submarino de fibra óptica que permita conectar directamente Valparaíso con Hong Kong, con una inversión cercana a los US$500 millones.

Este proyecto que se encuentra en etapa de evaluación, desató la ira del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump a tal punto que decidió revocar las visas al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, argumentando que los funcionarios “con conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron, y brindaron apoyo sustancial y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

Ante esta medida unilateral, desde La Moneda señalaron que el proyecto sigue en evaluación “siguiendo la institucionalidad” y que las decisiones se toman “en función del mejor interés de Chile y su gente”.

El presidente Boric indicó que instruyó a las autoridades sectoriales a recabar antecedentes “para tomar una decisión fundada”, pero dejó en claro que la decisión “excede en plazos a nuestro mandato” y deberá ser “continuada o desechada por las próximas autoridades”.

En conversación con la periodista Constanza Santa María para Meganoticias Prime, el mandatario aseguró que le había comunicado al futuro jefe de Estado sobre el proyecto días antes de las sanciones de Washington.

«Acá no hay nada oculto. Nosotros hemos tratado de ser… O sea, no hemos tratado, hemos sido absolutamente transparentes (…)Yo de hecho hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica, para transmitirle mi percepción respecto al asunto, ya que Estados Unidos ya había manifestado estas amenazas», afirmó.

“El Presidente electo llegó exigiéndome que me retracte”

Tras la intempestiva finalización del encuentro con Kast, el presidente Boric compareció ante la prensa para explicar cómo sucedieron los hechos.

«Dada la controversia que desgraciadamente se ha generado en las últimas horas, tengo el deber como Presidente de la República de dar cuenta específica de la sucesión de los hechos para aclarar cualquier duda», indicó.

«Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso, y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran», relató.

Explicó que la situación se remonta a la semana anterior, cuando tomó la iniciativa de contactar a su sucesor para abordar temas sensibles de Estado.

En concretó, indicó que el miércoles 18 de febrero llamó Kast ‘para «señalarle que tenía diversos temas que conversar con él'», entre los cuales se encontraba precisamente la situación del cable chino, «puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión, habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos».

«Me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversada entre la administración saliente y la administración entrante», recordó, dejando en claro que su intención era la de actuar con la máxima prudencia y responsabilidad de Estado, involucrando al futuro gobierno en una decisión de alto calibre geopolítico desde el principio.

Continuando con la cronología de los hechos, el mandatario planteó que «posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a tres funcionarios de nuestro Gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz».

Recordó que durante esa jornada y estando en Rapa Nui en actividades de trabajo, trató de comunicarse insistentemente con el republicano. Sin embargo, para su pesar, esos intentos resultaron infructuosos.

Según señaló, la falta de comunicación no se debió a problemas técnicos, sino a una decisión pò parte del presidente electo.

«No por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible», enfatizó.

«Siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable»

El Presidente Boric quiso dejar en claro que, a pesar de estos incidentes, su administración mantuvo siempre la disposición de colaborar para un traspaso de mando ejemplar.

«Por parte de nuestro gobierno, siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, tienen continuidad», aseguró.

Este principio de continuidad y transparencia fue, según su relato, lo que motivó cada uno de sus actos. Sin embargo, esa disposición chocó con la postura de José Antonio Kast en la reunión de este martes.

El presidente Boric hizo un llamado a la responsabilidad y la continuidad del proceso de transición, más allá de las diferencias puntuales. Si bien reconoció que existe una clara «estrategia de cómo llevar adelante esto», aclaró que por parte de su Gobierno sigue «plenamente disponibles por el bien de Chile, que es lo que a mí me convoca, a tener todas las reuniones que sean necesarias, para realizar un buen traspaso que esté a la altura de lo que Chile se merece».

Presidente Boric advierte sobre falsas declaraciones por parte de Kast

No obstante, mencionó que por pate del equipo de Kast “hemos visto una actitud distinta, espero que esta se modifique en la semana que queda”.

“Yo le transmito a Chile que -de parte nuestra- existe toda la voluntad. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso”, advirtió.

Frente a este panorama,d estacó que continuarán disponibles para sostener las reuniones necesarias hasta el 11 de marzo y negó rotundamente cualquier falta de información hacia la administración entrante.

“Acá están nuestros ministros, acá estoy yo. Y a los chilenos y chilenas, les doy mi palabra que, en todo momento, ha existido plena disposición hasta el 11 de marzo de que el traspaso sea transparente e impecable”, severó.