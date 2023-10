Boric manifestó su disconformidad ante la falta de acuerdos en el Consejo Constitucional

El presidente Gabriel Boric manifestó este miércoles su disconformidad ante la falta de acuerdos que se registraron en el Consejo Constitucional, para elaborar la propuesta de nueva Carta Magna.

Las declaraciones las realizó durante su participación en el 19° Encuentro Nacional del Agro, donde afirmó que esperará a que el Pleno del Consejo Constitucional entregue el texto definitivo, cuya fecha está pautada para el próximo 7 de noviembre.

De igual forma,hizo referencia a las declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, quien pidió que en materia constitucional existiera un acuerdo amplio entre todos los sectores políticos; refiere T13.

Al respecto, el presidente Boric señaló que los llamados a acuerdos se debieron de hacer con anterioridad, así como afirmó que «me la voy a jugar para que tengaos los acuerdos más amplios posibles».

“Yo entiendo el llamado que hacía Antonio respecto al tema constitucional. Creo que ese mismo llamado de acuerdos transversales había que hacerlo antes de que no hicieran los acuerdos transversales, pero bueno… esperamos el texto definitivo y ojalá, y yo siempre he dicho que me la voy a jugar para que tengamos los acuerdos más amplios posibles”, señaló el mandatario chileno.

«Sin acuerdos amplios Chile no avanza. Podemos ser adversarios en muchas cosas, podemos tener diferencias de opinión que nos enriquezcan, podemos agarrarnos de las mechas en algún proyecto específico, pero no puede ser que por la incapacidad de quienes estamos en política profesionalmente, perjudiquemos a nuestros habitantes», agregó.

Esta no es la primera vez que el presidente Boric expresa su preocupación por la falta de acuerdos en el proceso constitucional que se llevó a cabo este año.

A finales de septiembre, durante su participación en la Conferencia Anual del Foro Global de Productividad de la OCDE, el mandatario chileno manifestó que su postura es que el proceso constituyente concluya con éxito y que se logren los consensos posibles.

