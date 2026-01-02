Caldillo de Congrio del PC: Carmona fija la ruta 2026 y anuncia oposición constructiva

Cumpliendo la tradición revolucionaria del caldillo de congrio preparado bajo la receta del poeta Pablo Neruda, el Partido Comunista (PC) inauguró este jueves su año político 2026. La actividad, realizada en la Casa Michoacán de Los Guindos, congregó a la dirección nacional, integrantes de la Comisión Política, parlamentarios, dirigentes sindicales, representantes de las Juventudes Comunistas y trabajadores de las comunicaciones, en un encuentro que ya supera las tres décadas de historia.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, encabezó la ceremonia, recordando el sentido fundacional de esta tradición iniciada por Gladys Marín y Volodia Teitelboim y continuada posteriormente por Guillermo Teillier.

Compromiso con la paz y la autodeterminación

Durante el encuentro con la prensa, Carmona abordó la contingencia mundial, ratificando los principios internacionalistas de la colectividad con la paz mundial, condenando el genocidio contra el pueblo palestino, el bloqueo a Cuba y las políticas de intervención militar impulsadas por Estados Unidos y la OTAN.

En este contexto, el timonel comunista hizo un llamado a fortalecer el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.

Hoja de ruta nacional: Unidad amplia y oposición constructiva

El eje central de su intervención estuvo en los desafíos internos. Carmona destacó la urgencia de promover la unidad social y política amplia, sin exclusiones, para enfrentar los problemas que aquejan a los chilenos, como el crimen organizado, el narcotráfico, los bajos salarios, la inestabilidad laboral, las listas de espera en salud, el déficit habitacional y los desafíos en materia migratoria.

Frente al nuevo escenario político que se avecina, con la llegada del republicano José Antonio Kast a La Moneda, el presidente del PC fue categórico en definir el rol de su partido señalando que ejercerá una oposición constructiva, propositiva y dialogante frente a aquellas políticas del próximo gobierno que afecten los derechos de las mayorías.

Esta declaración marca la táctica que adoptará la bancada comunista en el Parlamento, privilegiando el diálogo y la propuesta, sin renunciar a una fiscalización rigurosa cuando se vulneren los intereses populares.

Análisis electoral y reconocimientos

Carmona también se refirió a los recientes resultados electorales, interpretándolos como un síntoma de malestar social. En ese marco, reiteró el reconocimiento a Jeannette Jara como candidata presidencial de la coalición Unidad por Chile, así como a las diputadas y diputados electos y a Karol Cariola, quien se incorpora como nueva senadora del PC.

El acto también tuvo espacio para celebrar logros en el ámbito cultural. El timonel destacó el reciente Premio Nacional de Artes Plásticas otorgado a Alejandro ‘Mono’ González, en reconocimiento a su trayectoria y el valor del arte popular y muralista como parte del patrimonio cultural de Chile.

Convocatoria a la unidad y a la Fiesta de los Abrazos

Para finalizar su intervención, Carmona hizo un llamado a defender y profundizar los valores democráticos, el pluralismo, la convivencia en la diversidad y la legitimidad de las movilizaciones sociales.

Además, extendió una invitación a la ciudadanía a participar en la Fiesta de los Abrazos 2026, que se llevará a cabo durante los días 10 y 11 de enero en el Estadio Popular de Recoleta, consignó el PC en un comunicado de prensa.

Tras las palabras, como manda la tradición, se compartió el sabroso caldillo de congrio, simbolizando la mezcla de historia, lucha y camaradería que, según el PC, deberá guiar el camino del país y de la izquierda en un complejo año 2026. La ruta está fijada: unidad social amplia y una oposición que construye, propone y dialoga, pero que no claudica.