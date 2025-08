Manuela Royo denuncia que fue violentada por candidato UDI mientras sostenía a su hija en brazos

Este jueves 31 de julio, la abogada Manuela Royo denunció a través de la red social X haber sido violentada por el precandidato a diputado por la Araucanía Norte, Eduardo Cretton (UDI), luego de responder una publicación en la que el candidato cuestionaba al exministro Marcos Barraza.

Según detalló la exconvencional a El Ciudadano, el hecho ocurrió en 2021 durante una actividad pública en Temuco, cuando —afirma— fue rodeada e increpada con agresividad por un grupo vinculado a sectores de ultraderecha, en presencia de su hija pequeña. Royo acusa que aquella acción fue una forma clara de violencia, ejercida para intimidarla por sus ideas y por su rol como vocera de movimientos sociales

“Y yo te conozco a tí desde antes de la Convención, cuando tu tropa de extremistas de derecha me fueron a golpear en las afueras de la Intendencia de Temuco, mientras estaba con mi hija en brazos”, escribió Royo en X.

Y yo te conozco a tí desde antes de la Convención, cuando con tu tropa de extremistas de derecha me fueron a golpear en las afueras de la intendencia de Temuco, mientras estaba con mi hija en los brazos. https://t.co/4zvhK6DUuA — Manuela Royo Letelier | Vocera nacional @modatima_ (@RoyoManuela) July 31, 2025

Manuela Royo, quien también es vocera de MODATIMA, comentó que sin saberlo, ese mismo día “había una manifestación como de APRA que se llamaba el ‘pantalonazo’ y era como una protesta contra Piñera para que se pusieran los pantalones por la violencia de La Araucanía… bueno llegué yo y estaba la prensa y comencé a hacer lo que tenía que hacer que era básicamente dar el punto de prensa”, indicó Manuela.

La abogada comentó que en ese momento la prensa comenzó a entrevistarla, lo que, según Royo, molestó a los demás manifestantes. “Ahí comenzó como una turba sobre nosotras, que en verdad éramos yo y mi equipo, que son mis amigas, mi hermana, y estábamos todas con los hijos porque era tiempo de pandemia, no había escuela”, explicó.

“Vimos que se nos empezaron a venir todos encima como a pegarnos. Algunas compañeras tuvieron que agarrar a los niños y salir corriendo llevarlos a la Plaza de Armas que está cruzando la calle”, agregó la abogada.

Manuela denunció que le gritaban groserías y que incluso le intentaron sacar su mascarilla. Además, Royo comentó que el momento quedó registrado por la prensa que estaba presente en el lugar.

“Yo después viendo las noticias, me di cuenta que ahí estaba metido Cretton, que yo lo conocí porque era convencional constituyente del distrito 22 y la verdad es que nunca hablamos del tema. El tipo nunca me pidió disculpas, nunca nada, ni siquiera me veía, ni siquiera me miraba, ni siquiera me hablaba”, señaló Manuela.

Royo comentó que decidió escribir el tweet tras ver el cuestionamiento que hizo Cretton a Barraza: “Yo dije no, esto no puede ser, porque de verdad el tipo es muy violento, nunca me pidió disculpas. Me agredió con mis compañeras, con nuestros hijos en la vía pública y quedó todo grabado”.

Ante la respuesta de la abogada, Cretton publicó lo siguiente: “Manuela estás mintiendo descaradamente. Era una manifestación pacífica de victimas del terrorismo a quienes tú fuiste a provocar con tu hija en brazos y nosotros mismos detuvimos a quienes te trataron de intimidar. Mentirosa”.

En relación a la respuesta de Cretton, Manuela manifestó que:

“Creo que en primer lugar lo que busca es justificar algo que es injustificable que es violentar a alguien que estaba en un espacio público, más encima si estábamos con niños junto a nosotros y creo que eso también demuestra un poco la forma de actuar que tienen muchos varones de ultraderecha y de organizaciones como APRA, que incluso han sido cuestionadas por la propia derecha por su actuar violento, por el uso de amenazas, el uso de bots. Entonces yo creo que ahí también es bien interesante, porque me muestra el modus operandi que tienen estos grupos radicales de derecha respecto a las mujeres, a las niñeces y a quienes pensamos distinto a ellos”, señaló.

Consultada sobre qué le diría a Cretton, Manuela respondió: “Que se dedique a trabajar por las mujeres de la región, que aprenda a respetarnos y que no sea hipócrita. Que salen tanto hablar en contra de la violencia cuando fueron ellos mismos los que han iniciado sistemáticamente este tipo de acciones, y me refiero a APRA, digamos, y estos grupos de extrema derecha radicales con los que tengo que convivir cotidianamente en mi territorio”.

Finalmente la abogada expresó que ella siente que se plantea una superioridad moral que no existe por parte de Cretton, “también creo que fue cero aporte la convención constitucional y que ha sido cero aporte a la región. Entonces creo que en el fondo lo que él busca es hacer campaña política denostando el resto y claramente le salió el tiro por la culata, porque aquí hay gente que tiene memoria”, concluyó.