«Chantaje político»: Frente Amplio responde a la UDI tras condicionar diálogo a salida de Giorgio Jackson

En un comunicado emitido la noche de este viernes 21 de julio, el Frente Amplio se pronunció en respuesta a las declaraciones de los diputados de la bancada de la UDI, quienes condicionaron su presencia en el diálogo de la reforma de pensiones a la salida de Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social.

En el texto, acusan «chantaje político» en la posición planteada por el presidente y senador de la UDI, Javier Macaya. Asimismo, sostienen que sus declaraciones son “irresponsables” y lo exhortan “a no instrumentalizar las urgencias de las personas anteponiendo los intereses políticos “.

“Dialogar, conversar y parlamentar no es un favor que le hace la oposición al Gobierno, sino un deber que nos encomendó la ciudadanía y la Constitución. Al restarse del diálogo, no se perjudica al gobierno del Presidente Gabriel Boric, sino que afecta directamente a las familias chilenas”, indican en el comunicado.

Reiteran, además, que la Reforma de Pensiones debe ser abordada como una responsabilidad de quienes, desde el Congreso Nacional asumieron ponerse al servicio de las personas.

“Condicionar el bienestar de los y las chilenas a la permanencia de un Ministro es un

chantaje político que no pone al centro las necesidades y urgencias de las personas. La facultad de nombrar, remover y definir la permanencia o no de un ministro en el gabinete, es privativa del Presidente de la República y no corresponde a la oposición condicionar el avance de las reformas a la continuidad o no de un ministro”, dejaron claro.

Jackson. Foto: diarioUchile.

Foto principal: Agencia UNO/referencial.

