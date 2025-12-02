Chile y Perú activan comité en medio del falso discurso de “crisis migratoria” ya descartado en la frontera norte

Los gobiernos de Chile y Perú activaron el lunes 1° de diciembre el Comité Binacional de Cooperación Migratoria, cuyo objetivo fue abordar de manera coordinada los asuntos relativos a la materia, en medio del falso discurso de «crisis» en la frontera entre ambas naciones

A pesar del despliegue militar peruano en el paso fronterizo de Chacalluta ordenado por el presidente interino del país vecino, José Jerí, se ha generado llamados a la calma desde distintos sectores. Tanto el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo; los subsecretarios del Interior y de Seguridad Pública, Víctor Ramos y Rafael Collado; el alcalde de Arica, Orlando Vargas; el ddirector del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer; así como el canciller peruano, Hugo de Zela; y la directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, Gabriela Hilliger, han descartado la tesis de la supuesta crisis migratoria en curso en el norte de Chile.

Van Klaveren señaló que ambas naciones “mantienen un diálogo y colaboración permanente en materia migratoria, que se activa con mayor intensidad en situaciones complejas, como la que se está desarrollando actualmente en la frontera norte”.

“Perú tomó una decisión soberana sobre sus fronteras y sobre su gestión migratoria, no solo con Chile, sino también con el resto de sus países vecinos”, indicó.

Destacó que las autoridades de ambos países está conversando a través de los canales diplomáticos existentes para buscar la mejor forma de encontrar una solución en conjunto y «buscar la mejor forma de gestionar la migración irregular, un problema que aqueja no solo a Chile y Perú, sino a toda la región».

El canciller peruano, destacó que “la situación está controlada” y que esperan que “ya no haya interrupción del flujo en la carretera”, tal como se presentó durante la mañana del pasado viernes en la autopista Panamericana Sur donde se registró un grupo de migrantes venezolanos varados.

“Las coordinaciones que estamos haciendo son con el gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, y es con ese gobierno con el que hemos hablado para cooperar y superar esta situación”, remarcó De Zela en declaraciones ofrecidas a la prensa desde el Palacio de Gobierno de Lima.

«Nosotros vemos la situación muy normal»

Los subsecretarios del Interior y de Seguridad Pública, Víctor Ramos y Rafael Collado, se trasladaron el pasado fin de semana al Complejo Fronterizo de Chacalluta para evaluar la situación tras la declaración de estado de emergencia y despliegue militar por parte del vecino país y descartaron que exista un escenario crítico o inédito en los flujos migratorios, enfatizando que las aglomeraciones observadas son habituales en cualquier paso fronterizo del mundo.

Ramos indicó que los indicadores no muestran alteraciones relevantes en el tránsito de personas. “Actualmente hay doce personas que no pueden cruzar por problemas con sus papeles. ¿Eso se puede llamar una crisis migratoria?”, dijo en referencia a narrativa que intenta instalar un escenario de alarma en la opinión pública.

Explicó que el flujo que se observa en el Complejo Fronterizo Chacalluta es consistente con lo que se registra normalmente en esta época del año. “No vemos ningún movimiento distinto. Lo único distinto es que hay muchos más medios cubriendo la zona que antes”, señaló, en declaraciones recogidas por Publimetro.

A su juicio, la situación no responden a un aumento real de migrantes, sino al cambio de postura de Perú, que decretó estado de emergencia y movilizó militares hacia su frontera sur.

“Sabíamos que venían cambios en Perú y configuramos distintos escenarios. Chile tiene instituciones sólidas y una larga tradición democrática para enfrentar esta situación”, afirmó al tiempo que destacó que los mecanismos implementados por el gobierno del presidente Gabriel Boric han funcionado de manera adecuada, manteniendo la situación bajo control.

Subsecretario del Interior Víctor Ramos, junto a Seguridad Pública y Migraciones, visitó Chacalluta para supervisar las medidas de seguridad fronteriza. El recorrido fue acompañado por autoridades de Orden, Seguridad Pública y FF.AA.

Por su parte, el alcalde de Arica, Orlando Vargas, aseguró que la situación está “normal” y descartó que exista una crisis.

“Nosotros vemos la situación muy normal, tan normal que es como todos los días y eso hace que la única diferencia entre la semana pasada y ahora es que el país de Perú instaló como 50 efectivos miliares (…) es el único cambio que hay porque el resto sigue todo normal”, afirmó en conversación con Radio Universidad de Chile.

“Lo que yo veo como primera autoridad de la ciudad es que no hay crisis. Una crisis se va a generar cuando hayan 500, 600 migrantes o mil migrantes. Este municipio, en la semana, hicimos un Cogrid (…) estamos dispuestos y listos a que cuando suceda una crisis, salir a socorrer y ayudar a los migrantes, con médicos, con alimentos, hasta con veterinario por si hay mascotas”, planteó,

«La verdad es que yo no puedo atribuirlo a nada más que cuando llega esta fecha de diciembre la gente comienza a ir a ver a sus familias al norte, a Ecuador, a Colombia, a Venezuela y después vuelven y pasan por pasos no habilitados de nuevo. Esto es así hace años”, agregó, destacando la necesidad de deben de endurecerse las leyes de la política migratoria.

Cifras desmienten falsa estampida de migrantes hacia Perú

Desde Tacna, el presidente interino de Perú, José Jerí anunció la semana pasada que su gobierno había declarado estado de emergencia en la frontera con Chile , bajo el argumento de que se estaba registrando un incremento de la migración irregular.

Indicó que la Policía Nacional y las autoridades migratorias debían intensificar los controles en la frontera para garantizar “tranquilidad” a la población.

Tras el anuncio de la militarización por parte de Perú, el gobernador regional de Arica y Paranicota, Diego Paco Mamani (RN), comenzó a publicar videos en redes sociales y ofrecer declaraciones a los matinales desde la Línea de la Concordia, alertando sobre una supuesta “estampida migratoria” en reversa, producto del incremento del control fronterizo peruano.

Un hecho contribuyó a que esta tesis de la supuesta crisis migratoria en la frontera norte se instalara en la opinión pública.

El pasado viernes una veintena de migrantes venezolanos detuvieron por el lapso de una hora el paso hacia Perú, poniendo maderas y piedras en el pavimento, tras denunciar que la policía peruana no los estaba dejando pasar por falta de visa y que incluso les estaban cobrando 100 dólares a cada uno por atravesar.

Camioneros peruanos aseguran que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) estarían cobrando hasta USD 100 para permitir el ingreso irregular de migrantes.



Camioneros peruanos aseguran que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) estarían cobrando hasta USD 100 para permitir el ingreso irregular de migrantes.

A la par se conoció que el Departamento de Asuntos Internos de la PNP estaba auditando al destacamento fronterizo ante este tipo de prácticas y que, por esa razón, se habían acumulado migrantes en el límite entre Chile y Perú, debido a que los efectivos habían optado por detener temporalmente los cobros para evitar ser expulsados de la institución, consignó El Mostrador.

Sin embargo tras la llegada al complejo fronterizo por parte de los subsecretario Víctor Ramos y Rafael Collado, se instaló una mesa de trabajo en la que se abordó la presunta estampida y se presentaron cifras que sacaron a la luz que entre enero y febrero de 2025 hubo un peak con egresos de 1.328 y 1.033 migrantes, mientras que en septiembre, octubre y noviembre se habrían producido 559, 733 y 644 salidas de migrantes, respectivamente, lo que permite constatar que hubo una reducción en el movimiento, descartando por completo un escenario similar al que se vivió entre 2019 y 2022, cuando un gran flujo de migrantes venezolanos se congrego a lo largo de la pista y hasta en el Complejo Fronterizo Chacalluta para ingresar y salir de Chile.

Sin embargo, las autoridades determinaron estaría previsto es un aumento de salidas en diciembre por motivo de las fiestas de fin de año, tal como ocurre en este último mes del año.

Cabe destacar que directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, Gabriela Hilliger, informó que tras una visita realizada recientemente por parte den equipo del organismo a la zona fronteriza en Arica, se pudo constatar un flujo migratorio similar al habitual.

“Sí hay algunas personas que llevan varios días con la intención de salir”, sostuvo, a la par que señaló que evidenció la presencia de niños, niñas y adolescentes cuyas necesidades humanitarias deben evaluarse”.

En declaraciones a Diario U. de Chile advirtió que de todas maneras que “el Estado tiene que hacerse presente, más allá de las gestiones con respecto a la situación que pueda estar decidiendo Perú y la militarización, también hay una gestión humanitaria que hacer en espacios de frontera”.

En la misma línea, Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, señaló que en promedio, diariamente salen entre 5.000 y 6.000 extranjeros por el paso Chacalluta, lo que evidencia que no hay alteraciones en el flujo migratorio de salida desde Chile.

Efecto Kast en la reacción de Perú

El Mostrador reveló el efecto que provocó en Perú el ultimátum lanzado el 20 de noviembre por el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast a los migrantes, diciendo que les quedaban solo 111 días para abandonar el país.

Cuatro días después se produjo la sobredimensionada reacción del presidente interino José Jerí Oré, quien llegó hasta el control fronterizo peruano y luego al Hito 1, para anunciar la militarización de esa zona, con el fin de enfrentar una eventual estampida de migrantes venezolanos ante el anuncio del aspirante a La Moneda por parte de la ultraderecha.

Fuentes ligadas al entorno de Jerí indicaron a Aquí Arica de El Mostrador que una particular fotografía de Kast bebiendo una Inca Kola, bebida gaseosa considerada un emblema nacional en Perú, que fue publicada en su Instagram, lanzó vecina al fuego y motivó a Jerí, cuyo mandato es cuestionado por su condición de interino, tras asumir el cargo en octubre tras la destitución de Dina Boluarte, a «efectuar un gesto patriótico de defensa de la marca y del territorio» .

📸 1: José Antonio Kast toma Inca Kola en Arica después de anunciar que deportará a migrantes ilegales en Chile por la frontera con Perú.

📸 1: José Antonio Kast toma Inca Kola en Arica después de anunciar que deportará a migrantes ilegales en Chile por la frontera con Perú.

📸 2: José Jerí se toma una Inca Kola en Tacna tras informar que declarará en emergencia la frontera

Ante este escenario, Fernando Rojas, exembajador de Perú en Chile, planteó que las declaraciones de Kast, en las que ha presionado públicamente por la salida inmediata de migrantes irregulares, han agravado la situación.

En conversación{on con Canal N, calificó estas acciones como inadecuadas y motivadas por intereses de campaña, lo que, a su juicio, afecta tanto a los migrantes como a la relación bilateral entre Perú y Chile.

Por su parte, seis exministros de Relaciones Exteriores de distintos gobiernos expresaron su “profunda preocupación” por propuestas migratorias radicales y advirtieron sobre el riesgo de dañar décadas de relación con los países vecinos.

A través de una declaración pública, Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola e Ignacio Walker, criticaron la postura del candidato republicano Kast.

En el texto plantearon que “Chile tiene un interés esencial en preservar relaciones de respeto, cooperación y buena vecindad con Perú y Bolivia”, especialmente para gestionar fenómenos como “la migración irregular, el crimen organizado y el narcotráfico”.

Los excancilleres fueron enfáticos en rechazar cualquier acción que socave la confianza bilateral. Señalaron que la idea de “’empujar’ o derivar a miles de personas hacia las fronteras de Estados vecinos, sin mecanismos de coordinación ni acuerdos bilaterales claros, constituye un gesto inamistoso que puede ser percibido como una forma de presión política”.

Ante lo complejo de la situación, las y los diplomáticos reconocieron que “la inmigración irregular es inaceptable” y plantearon que “Chile tiene el deber de reforzar de manera efectiva el control de sus fronteras”.

No obstante, dejaron en claro que las respuestas y medidas deben ser “firmes pero viables”, descartando las “expulsiones masivas” propuestas por Kast, por carecer de “viabilidad diplomática” y sustento práctico.

Foto: Cancillería de Chile.

Comité migratorio Chile-Perú

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, junto con su par de Perú, Hugo de Zela, lideraron el lunes la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, instancia con la que se busca coordinar de manera conjunta los asuntos relativos a la materia. También participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y el viceministro de Relaciones Exteriores peruano, Félix Denegri.

En el encuentro, las delegaciones de ambos países manifestaron su voluntad de trabajar sobre la base de un diagnóstico compartido, orientando sus esfuerzos hacia la formulación de soluciones prácticas y efectivas, a través de un trabajo que será articulado por dicho comité y cuyasa acciones estarán dirigidas a nivel de viceministros y subsecretarios.

A partir de esta instancia se contempla la aplicación de mecanismos específicos de coordinación operativa entre Carabineros de Chile, la PDI y la Policía Nacional del Perú (PNP), con la finalidad de facilitar y promover acciones conjuntas y una mejor gestión en materia migratoria y de control fronterizo.

Según una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, ambas partes acordaron avanzar en la implementación de patrullajes conjuntos y en la profundización del intercambio de información existente, en aras de fortalecer la capacidad de respuesta operativa y la cooperación policial en zonas de interés común.

Adicionalmente, se acordó establecer metodologías de verificación migratoria y para abordar los casos de personas en situación de migración irregular, a la par de garantizar la apertura y operación de los pasos fronterizos y los servicios migratorios en general.

📄 Comunicado de prensa | Chile y Perú realizan primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria.



📄 Comunicado de prensa | Chile y Perú realizan primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria.

Para estos fines, se prevé realizar una reunión conjunta en materia consular y migratoria en Tacna.

Asimismo, Chile y Perú se comprometieron a llevar a cabo el próximo 19 de diciembre una reunión de seguimiento del Comité Binacional de Cooperación Migratoria orientado a la revisión de los acuerdos alcanzados en la reunión del lunes.

Los representantes de ambos gobiernos destacaron la importancia de fortalecer un diálogo bilateral permanente, sustentado en la histórica confianza mutua que los dos países.

Cordero y Vallejo cuestionan politización de temas fronterizos con fines electorales

Durante la jornada de este martes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, cuestionó la politización con fines electorales respecto al tema migratorio, recordando que se trata de políticas de Estado de largo plazo.

“Yo creo que los temas fronterizos, donde caben no solo límites y no solo migración, sino que también los temas de los delitos que se cometen en la frontera, contrabando en todas sus dimensiones, son relaciones de Estado de largo plazo”, afirmó en conversación con Radio Infinita.

“Por eso quienes postulan a la Presidencia de la República, cualquiera sea esto, tienen que tener cuidado cuando ingresan en esos ámbitos, porque en eso se comprometen políticas de Estado más estables, sobre todo cuando hay países que mantienen diálogos muy estables sobre este punto, como es el caso de Chile-Perú”, enfatizó.

El secretario de Estado ratificó que el número de personas en la frontera es normal, a la vez que respondió a los cuestionamientos del gobernador de Arica, Diego Paco, apuntando que “cuando se hace tan insistente, cuando las instituciones permanentes del Estado están funcionando, cuando el Presidente ha dado instrucciones a sus ministros y a sus autoridades, donde se han reunido los cancilleres, la verdad que yo creo que esto está en un contexto de campaña”.

“Los tiempos electorales son lo que son. Lo relevante es que aquí hay un trabajo permanente con Perú. La situación hoy día en la frontera es completamente normal, lo ha sido días antes también”, subrayó.

Por su parte la ministra vocera, Camila Vallejo, insistió en que el tema migratorio se utiliza como “botín electoral”, y que es recurrente en cada ciclo de campaña.

“Tenemos un problema, creo que en Chile y probablemente en el mundo, que el tema migratorio se usa como botín electoral, porque es una preocupación muy sensible para la gente”, señaló, extendiendo un llamado a la ciudadanía a que “estudie, lea, se informe bien de las distintas propuestas para no caer en engaños”.

También se refirió al Comité Binacional fronterizo Chile–Perú y señaló que «estos casos no se pueden resolver de manera unilateral, ya que en vez de ordenar puede generar mayores problemas».

«Como país, hemos tenido que tomar una política migratoria seria, que ha implicado el reforzamiento de nuestras fronteras, que ha disminuido los ingresos irregulares en un 48%, mientras mantenemos un diálogo permanente con los países vecinos», afirmó Vallejo.