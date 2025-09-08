Criteria confirma la tendencia: Jeannette Jara lidera con 30%

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, la última Encuesta Criteria confirma a Jeannette Jara, candidata de Unidad por Chile, como la figura que lidera las preferencias en la primera vuelta.

Según el estudio de opinión, la exministra del Trabajo y Previsión Social está en lo más alto de la lista con un 30%.

De acuerdo con los resultados de Criteria, ante la pregunta espontánea: ¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta después de Gabriel Boric?, un 30% respondió que lo haría por Jara, registrando un alza de tres puntos porcentuales en las preferencias y consolidando su posición a la cabeza de la carrera.

En un segundo puesto, pero sin mostrar crecimiento en esta medición, se mantiene el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien obtuvo 28% de respaldo.

Completando el podio, y a una distancia considerable de los dos primeros, se ubica la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con un 16%.

Al final de la lista se ubicaron Johannes Kaiser (partido Nacional Libertario) con un 7% de las preferencias y Franco Parisi (Partido de la Gente), con 6% de apoyo.

De acuerdo con el estudio, si la elección presidencial se llevara a cabo este domingo (7 de septiembre), un 29% de los encuestados indicaron que su voto sería para Jara, manteniéndose en el liderazgo de las preferencias.

La candidata del oficialismo continúa con su recorrido nacional bajo la consigna en el que expone las principales propuestas de su programa y dialoga con vecinos y actores sociales locales.

Por su parte, un 27% manifestó que su candidato sería José Antonio Kast y un 17% se decantaría por Evelyn Matthei.

Les siguen en orden: Johannes Kaiser (9%), Franco Parisi (7%), Harold Mayne-Nicholls ( 2%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (0%).

El estudio de opinión fue realizado en el periodo comprendido entre el 02 y 04 de septiembre de 2025 a través de panel online. La muestra incluyó un total de 1.002 casos, correspondientes a mujeres y hombres de 18 o más años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país.

A continuación puedes ver los resultados de la encuesta Criteria.