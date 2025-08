Cuando las encuestas aprietan: Matthei gira el timón y escribe a Edwards para suavizar su relato sobre la dictadura

En un giro de timón estratégico frente a la continua baja en las encuestas. la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, envió una carta al diario El Mercurio dirigida al economista Sebastián Edwards, buscando matizar y suavizar sus anteriores y criticadas declaraciones sobre los crímenes ocurridos durante los primeros años de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

En sus declaraciones -que desencadenaron una gran polémica en el mundo político-, la exalcaldesa de Providencia justificó el golpe de Estado perpetrado el 11 de septiembre de 1973 contra el presidente Salvador Allende. afirmando que «era necesario».

Según Matthei, el país estaba en una situación límite y se dirigía “derechito a Cuba”, en referencia a la posición de lo sectores conservadores contra el sistema comunista de la isla caribeña.

“Mi posición es que no había otra. Era necesario», dijo en una entrevista con Radio Agricultura a mediados de abril pasado,

La abanderada de la UDI, RN y Evópoli, relativizó las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, y planteó que “probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiesen muertos”.

Asimismo, hizo mención a la continuidad de esos hechos una vez consolidado el control territorial por parte del régimen de Pinochet, en el que su padre, Fernando Matthei, fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta Militar.

“Ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control del territorio (…) yo siento que hubo gente que le hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo”, sostuvo.

Sin embargo, el episodio que detonó el intento de matizar estas declaraciones por parte Matthei se remonta a una entrevista de Sebastián Edwards en Tele13 Radio, donde el académico exigió una aclaración de la candidata respecto a sus afirmaciones pasadas sobre la dictadura.

Incluso, el economista, considerado como una voz influyente en círculos liberales, planteó que antes de votar por ella, esperaría una aclaración sobre sus dichos.

«Leí con mucho interés tu entrevista la semana pasada (…) y quiero recoger el guante de lo que a ti y a mucha gente le importa: mis dichos en una radio sobre las muertes luego del 11 de septiembre de 1973», partió señalando la carta presidencial de Chile Vamos en la misiva.

«Sé que a muchos chilenos les molestó u ofendió lo que dije y desde ya me disculpo por el dolor que mis palabras pudieron causarles. Nada más lejano de mi intención. Lo que dije iba en un sentido completamente diferente», planteó para tratar de suavizar la controversia.

Acto seguido, insistió en justificar sus polémicas declaraciones, argumentando que en 1973 Chile era un escenario «donde se jugaba la Guerra Fría».

«Nuestro país era un escenario donde se jugaba la Guerra Fría. Se trataba a los adversarios como ‘enemigos’, y en ello todos los sectores tuvieron responsabilidad. La política no defendió la democracia, y cuando vino el golpe militar, lamentablemente hubo persecuciones y muertes. No las justifico, no las defiendo. ¿Cómo podría hacerlo o creerlo?, menos aún puedo aceptar o justificar asesinatos ni torturas de prisioneros. Nada puede justificar semejantes actos. Esta es una lección que creo que la mayoría hemos aprendido”, señaló la exalcaldesa.

En un cambio notable de discurso, justo su candidatura presidencial se ha visto afectada por una caída en las encuestas, tensiones con el Partido Republicano y divisiones internas en Chile Vamos, Matthei destacó que “la vida, la libertad, la democracia, los derechos humanos son intransables, y hay que defenderlos siempre, sin medias tintas, aquí y en todas partes, ahora y siempre”.

Vallejo a Matthei: «Tiene que pedir perdón a las familias»

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reaccionó a la carta de Matthei dirigida a Sebastián Edwards y planteó que las disculpas ofrecidas al economista no son suficientes, si no están dirigidas directamente a quienes fueron víctimas del régimen de Pinochet.

“No basta con una disculpa a don Sebastián Edwards, sino que a las familias principalmente. Las familias de los torturados, de las torturadas, de los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos”, expresó.



La secretaria de Estado, planteó que una disculpa honesta debe ser dirigida “a los González, los Pérez, en fin, a todas las familias que han estado durante años esperando verdad, justicia y que fueron las que padecieron directamente el horror de una política criminal desde el Estado para violar derechos humanos de nuestros compatriotas”.

Asimismo, recalcó que los actos de reflexión y arrepentimiento deben ir más allá de una carta. “Las disculpas tienen que ser oportunas y a quienes corresponden”, enfatizó la vocera, según consignó ADN.