De «El presidente tiene derecho a defender sus convicciones» al «Presidente Boric, respete la democracia»: La voltereta de Felipe Kast sobre el veto presidencial

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó este miércoles que el presidente Boric vetará el polémico artículo de «legítima defensa privilegiada» dentro de la Ley de Usurpaciones aprobada por el Senado de la República, una decisión que fue ampliamente criticada desde la oposición. Uno de los más vociferantes de la jornada fue el senador Felipe Kast (Evópoli), quien llamó al mandatario a «respetar la democracia» y promulgar el proyecto tal y como fue despachado por el Congreso Nacional.

«Presidente Boric: respete la democracia, no le aplique un veto a un proyecto de ley (…) Esto no fue una mayoría circunstancial y si usted dice que le preocupa la seguridad, como lo ha dicho la ministra del Interior, aquí demuéstrelo con hechos y no nos venga amenazar», emplazó Kast.

Los dichos del senador, sin embargo, fueron inmediatamente contrastados por usuarios en redes sociales con antiguas declaraciones suyas durante el Gobierno de Sebastián Piñera, cuando el ministro del Interior de la época, Andrés Chadwick, anunció que el mandatario vetaría la ley de aborto libre en caso de que fuera aprobada por el Congreso.

En una entrevista con El Mercurio publicada en agosto de 2018, Kast fue consultado respecto a la solicitud de veto que hicieron Renovación Nacional y la UDI al presidente Piñera, la cual no fue suscrita por Evópoli. Y pese a que Kast dijo no compartir la utilización del veto presidencial, recordó que se trata de un mecanismo consagrado en la Constitución y defendió el derecho del mandatario a utilizarlo cuando lo estime conveniente.

«Dentro de las facultades constitucionales existe el veto. A mí no me gusta el veto, pero el Presidente tiene derecho a ocuparlo, tiene derecho a defender sus convicciones. Yo espero que podamos convencer al Congreso de no avanzar en aborto libre, sin tener que recurrir al veto», señaló.

En la entrevista también se le consultó a Kast acerca de las críticas de la entonces oposición al ministro Chadwick, a quien calificaron de tener un planteamiento «antidemocrático» precisamente por utilizar la figura del veto presidencial. Kast descartó las críticas y respondió escuetamente: «El veto está en la Constitución».