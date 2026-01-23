«De una vez por todas, pónganse a la altura»: Presidente Boric envía mensaje a partidos oficialistas y les pide trabajar «unidos por Chile»

«La gente no quiere ver peleas ni declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política», expresó el mandatario en su mensaje.

El presidente Gabriel Boric subió el tono y lanzó un duro llamado de atención a los partidos del oficialismo, llamándolos a “ponerse a la altura de la situación”.

El Mandatario hizo el emplazamiento en un punto de prensa en La Moneda, convocado para informar sobre ayudas tempranas destinadas a personas damnificadas por los incendios forestales en Ñuble, Biobío y La Araucanía, que han dejado un saldo hasta el momento de 21 muertos y más de 800 casas destruidas.

Durante la instancia, el jefe de Estado fue consultado respecto a las tensiones del sector y al cónclave que llevan a cabo el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana sin el Frente Amplio y el Partido Comunista y sostuvo que el Gobierno concentra sus esfuerzos en atender la emergencia.

“Acá hay una situación muy clara. El Ejecutivo en pleno está dedicado a estar donde se necesita para los ciudadanos afectados por la catástrofe”, indicó, antes de dirigir un mensaje a los partidos en el que planteó que las disputas y controversias internas solo contribuyen a aumentar la distancia entre la ciudadanía y la política.

“Yo lo que le pido a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, es que se pongan a la altura de la situación. La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día esas cosas terminan alejando a la gente de la política”, afirmó.

“Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile»

En su mensaje, el presidente ratificó su llamado a la unidad del sector, así como a trabajar por Chile.

“Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura”, enfatizó.

Estas declaraciones se suman a las que realizó la semana pasada, cuando aseguró que «la izquierda, el progresismo, no tiene que andar peleando entre ellos. Tenemos que estar juntos para defender justamente cosas como la reforma de pensiones».

Respuesta del Gobierno a los incendios

En el punto de prensa, el jefe de Estado se refirió a los cuestionamientos sobre la respuesta estatal a la emergencia de los incendios y destacó que el Gobierno ha estado desplegado en terreno con alcaldes y que ha destinado autoridades y equipos regionales a las zonas afectadas.

“Nosotros hemos estado prácticamente todos los días en terreno con los alcaldes (…) hemos destinado ministros, subsecretarios, además de todos los equipos regionales en terreno”, dijo, al tiempo que recordó que el Estado son muchas instituciones. «Cuando alguien dice que aquí no se ha hecho nada o se ha hecho mal, no está atacando al gobierno, está hablándole también a las Fuerzas Armadas (…) a la gente de Senapred (…) a los municipios», señaló.