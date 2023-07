«Dejó de ser un interlocutor válido»: Socialismo Democrático rompe con Latorre tras reconocer que sabía del caso Democracia Viva

Una profunda molestia manifestaron los timoneles de los partidos que conforman el Socialismo Democrático luego de que el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, reconociera que estaba enterado de la situación de Democracia Viva días antes de que el caso estallara en la prensa. Desde la coalición de Gobierno aseguran que el senador ha roto las confianzas al interior del oficialismo y, por lo tanto, se hace muy difícil volver a sentarse a la mesa con él.

La bomba estalló durante la noche de este martes: La Tercera reveló que, diez días antes de que un medio regional hiciera público el escándalo, Juan Ignacio Latorre sostuvo una reunión telemática junto a los involucrados en el caso Democracia Viva para intentar contener la tormenta que se avecinaba. En la instancia estuvieron presentes el entonces seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, Carlos Contreras, la expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, y miembros de la directiva regional de Revolución Democrática.

Tras revelarse la información, Latorre sostuvo un punto de prensa en el Congreso Nacional para aclarar los hechos. Según el senador, los datos que le entregaron los involucrados fueron parciales, por lo que no contaba con todos los antecedentes que se manejan hoy respecto al caso. El timonel del Frente Amplio reconoció, eso sí, que no se le advirtió al ministro Carlos Montes sobre la situación que le estallaría en la cara un par de días después.

Tras las declaraciones de Latorre, sus compañeros del Socialismo Democrático salieron a manifestar su profunda molestia por lo que consideran una traición a las confianzas. «¡Estamos muy enojados! ¡Es molesto estar en una coalición y estar enterándonos permanentemente por el diario de las cagadas que hacen!», declaró el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa.

«Terminamos nosotros defendiendo lo indefendible. Lo único que me queda claro es que los partidos de Apruebo Dignidad no entienden lo que es una coalición, no saben lo que es defender al Presidente. Permanentemente le están haciendo daño a su propio gobierno», agregó.

En la misma línea se manifestó la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien señaló que «llevamos un año y medio intentando construir una relación política cercana entre ambas coaliciones. Si es verdad que el senador Latorre conoció los hechos con antelación, hemos vivido una pantomima que definitivamente rompe las confianzas«.

La senadora fue incluso más allá, y aseguró que la información que se ha sabido sobre su colega hace muy difícil volver a sentarse con él: «Latorre dejó de ser un interlocutor válido dentro de la alianza (…) Las confianzas demoran mucho en construirse y claramente haber estado por semanas dando otra versión rompe esa confianza», sostuvo.

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, también se refirió a la situación en que queda Latorre tras darse a conocer que omitió la información: «Lo que complica el trabajo político es la omisión sobre la información en los espacios de trabajo de los partidos, donde, por cierto, se dañan las confianzas en una alianza de gobierno que ha sido difícil de construir en tanto la relación de los partidos», declaró.