Desbordes rompe con RN y abre nueva grieta en la derecha

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, presentó su renuncia a Renovación Nacional (RN) en una decisión que impacta el panorama político de la derecha, abriendo una nueva grieta.

Su ruptura se produce tras 26 años de militancia en RN en los que se desempeñó como secretario general entre 2010 y 2018, y posteriormente como presidente del partido entre 2018 y 2020.

La decisión de Desbordes se hace efectiva luego de que trascendieran las diferencias que tuvo con la directiva de la colectividad. en concreto con el timonel Rodrigo Galilea y la secretaria general, Andrea Balladares. El jefe comunal había expuesto problemas de conducción en el partido alertando que se encontraba en «caída libre»

En enero pasado ya había puesto en duda su militancia y señaló que «RN es noticia en desarrollo. No sé si RN va a seguir en un año más».

En declaraciones a El Mercurio de Valparaíso, cuestionó el rumbo de la colectividad tras obtener su peor resultado histórico en las parlamentarias

“Depende de qué camino tome Renovación Nacional. Si sigue por un camino que lo ha ido achicando… al menos yo no me identifico con ese proyecto. Así de simple”, dijo, dejando la puerta abierta a su renuncia

«No sé qué va a pasar, pero por ahora no veo a RN con nitidez, ni tampoco sé qué pasará respecto de mi participación en el partido (…) tiene que haber una autocrítica muy fuerte en RN, porque estamos en caída libre», aseveró en esa ocasión.

Antes de estos dichos, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, había tomado la decisión de pasarlo al Tribunal Supremo (TS) como consecuencia su apoyo durante la campaña al diputado y candidato a la reelección Álvaro Carter (IND-republicanos), «contraviniendo las disposiciones estatutarias y los principios de lealtad partidaria que rigen la actuación de nuestros militantes».

La ruptura de un histórico como Desbordes con RN también se concreta justo cuando RN se encuentra a cinco días de llevar a cabo sus elecciones interna, previstas para el sábado 28 de marzo. En este proceso clave, la única lista en competencia está encabezada por la actual secretaria general, Andrea Balladares, lo que no deja espacio para disidencias.

Fractura en Chile Vamos con la llegada de Kast a La Moneda

El impacto de esta renuncia va más allá de las filas de RN y podría profundizar las fracturas en la derecha chilena, justo cuando sectores de Chile Vamos han quedado tensionados frente al liderazgo de José Antonio Kast y su llegada a La Moneda, tomando en consideración que se trata del primer presidente abiertamente pinochetista que asume la conducción del país desde el retorno a la democracia.

Este escenario quedó al descubierto incluso cuando en medio de la campaña electoral actores políticos y exautoridades cercanas al piñerismo y la derecha optaron por desmarcarse de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y migrar hacia la de Kast.

“Colaborar no es sinónimo de seguirle el amén en todo”

Las tensiones se han profundizado a menos de dos semanas de haber asumido el gobierno de Kast, el bloque de derecha ya enfrenta sus primeras fisuras públicas. Desde RN han comenzado a marcar una distancia táctica con la nueva administración, advirtiendo que su apoyo no será incondicional.

El jefe de bancada y vicepresidente del partido, Diego Schalper, lanzó una frase que resume este clima político: “No vaya a ser que por empatizar con la crisis de seguridad y de economía crean que pueden hacer lo que quieren” afirmó.

Schalper se unió de este modo a figuras de la colectividad que han cuestionado abiertamente anuncios clave del gobierno, desde una propuesta para limitar la gratuidad universitaria hasta ciertas interpretaciones sobre políticas laborales y medioambientales.

Dentro de la coalición de Chile Vamos, el partido busca definirse como un “colaborador leal”, pero con la capacidad de erigirse en un contrapeso crítico cuando lo estime necesario.

Amenaza a la gratuidad universitaria como detonante

Una de las primeras y mayores controversias surgió a raíz de una iniciativa planteada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco del denominado Plan de Reconstrucción Nacional impulsada por el jefe de Estado. La propuesta de limitar la gratuidad universitaria a menores de 30 años generó un rechazo inmediato y transversal dentro del seno de RN y el propio Diego Schalper fue categórico al advertir que la medida “es una equivocación”.

En el partido, la molestia no solo radica en el contenido de la propuesta, sino en la forma en que fue comunicada. Dirigentes de RN consideran que la nueva administración ha incurrido en “polémicas innecesarias” al impulsar medidas que, a su juicio, carecen de respaldo ciudadano.

La gratuidad en la educación superior es percibida internamente como un tema sensible y con alta valoración social, por lo que tocar ese pilar fue visto como un error estratégico. Esta percepción se extiende a otros ámbitos, como los cambios insinuados a la Ley de 40 horas laborales.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, también militante de RN, expresó su malestar en declaraciones a The Clinic, apuntando directamente a la falta de coordinación comunicacional. “Cada ministro debe entender que son voceros de sus propias carteras. Siento que desde Trabajo se entró en una polémica innecesaria por las 40 horas”, dijo a este medio.



La incomodidad de RN no se quedó en declaraciones a la prensa. Dirigentes del partido llevaron sus críticas directamente al gobierno del ultraderechista durante el comité político ampliado realizado la semana pasada en La Moneda. Según fuentes conocedoras de la reunión consultadas por The Clinic, la colectividad aprovechó la instancia para enviar un mensaje claro a los ministros: son un partido leal, dispuesto a respaldar la administración, pero no dudarán en alzar la voz cuando consideren que se está cometiendo un error, tal como ocurrió con el debate sobre la gratuidad.

En ese encuentro, según las fuentes, se transmitió la preocupación por no “comprarse polémicas gratuitamente”, una frase que sintetiza la estrategia de RN de evitar desgastes en temas que consideran políticamente contraproducentes.

La señal hacia La Moneda fue que la colaboración tiene límites y que el diálogo previo a los anuncios es una condición indispensable para mantener la cohesión.

RN cuestiona el desempeño de Mara Sedinini como vocera

Pero las críticas se extendieron más allá de las políticas sectoriales. En RN también han surgido voces que cuestionan el desempeño de la vocera de gobierno, Mara Sedini, un aspecto que generó incomodidad en los círculos más cercanos al presidente Kast.

Schalper, en una entrevista con Mesa Central, fue claro al respecto, realizando una crítica directa sobre el rol de la ministra secretaria general de Gobierno, planteando que “tiene que ser más vehemente en marcar los puntos y en ir ordenando la dificultad que tienen las muchas agendas que hay que implementar”.

Añadió que, en un contexto de crisis, con la necesidad de implementar un shock económico y proyectos de ley complejos, “eso requiere orden en la comunicación y la ministra vocera tiene que meterle un poco más de velocidad a esto”.

En el entorno del partido, la evaluación sobre la vocera es, hasta ahora, negativa. Dirigentes de RN consultados señalan que Sedini se ha mostrado poco empoderada en estos primeros días, sin lograr liderar de manera efectiva los anuncios ni entregar los lineamientos centrales para defender las medidas más cuestionadas. Esta percepción refuerza la idea de que el gobierno carece de una estrategia comunicacional unificada, un flanco que el oficialismo no está dispuesto a tolerar en silencio.



Ante este escenario de desencuentros, los dirigentes de RN han salido a definir el tipo de relación que esperan mantener con el Ejecutivo. Lejos de una actitud sumisa, el partido enfatiza que su rol de colaboración implica también la función de “transparentar” los errores.

La senadora Paulina Núñez sintetizó esta postura planteando que “colaborar no es sinónimo de seguirle el amén en todo. Y si uno no está de acuerdo, no tiene por qué transformarse en una piedra en el zapato”.

Diego Schalper profundizó en esta línea argumental, matizando la idea de lealtad. “Nos sentimos colaboradores leales, en eso vamos a cooperar activamente en toda la agenda que el gobierno quiera impulsar. Pero nosotros entendemos que parte de ser leales es hacerle ver al gobierno cuando hay cosas que no nos hacen sentido”, afirmó.

Además, enumeró los puntos de fricción con La Moneda, mencionando “la gratuidad, los feriados irrenunciables que no vino en el gobierno pero algunos en el gobierno les seduce la idea”, y advirtió que en RN no apoyarán iniciativas que, a su juicio, no tengan impacto positivo en la opinión pública.

Por su parte, la senadora y secretaria general de RN, Andrea Balladares, quien se perfila como la nueva presidenta del partido tras las elecciones internas previstas para este fin de semana, enmarcó las críticas a la gestión del ultraderechista dentro del objetivo común

. “Lo que hemos planteado es que queremos ser colaboradores del Gobierno del Presidente Kast, queremos que le vaya bien. Todo nuestro trabajo y las acciones de nuestros parlamentarios están en el foco de ayudar a que al Gobierno le vaya bien. Ese es nuestro espíritu y nuestro ánimo”, declaró.

Matthei carga contra Kast por retiro de decretos ambientales

Las tensiones entre los sectores de derecha y el gobierno de Kast se vieron amplificadas por un nuevo frente abierto en materia ambiental.

En concreto, la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei utilizó su cuenta de X para pronunciarse sobre los 43 decretos ambientales retirados por el gobierno desde la Contraloría, una medida que la administración de Kast justificó como parte de una “revisión minuciosa y exhaustiva”, tars ser blanco de cuestionamientos realizados por cientos de organizaciones sociales, científicas y de derechos humanos.

“Muchos de ustedes me han preguntado sobre el retiro de decretos que protegen a especies nativas de nuestro país. Mi postura es clara: Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”, planteó la exalcaldesa de Providencia.

Entre los decretos retirados se encuentran normativas de alto valor simbólico y ecológico, como el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de las ranitas de Darwin, la declaración de monumento natural al pingüino de Humboldt, y varios que creaban parques nacionales y reservas.

Matthei planteó que espera q la revisión de estas normativas !nos permita alcanzar un equilibrio real, donde el desarrollo de Chile avance de la mano con la protección de nuestra fauna y medio ambiente”.

Muchos de ustedes me han preguntado sobre el retiro de decretos que protegen a especies nativas de nuestro país. Mi postura es clara: Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural.



Espero… — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 18, 2026

Este nuevo episodio evidencia que las diferencias no son un asunto menor ni aislado, sino que reflejan una tensión de fondo sobre el estilo de gobernar y los márgenes de acción del Presidente Kas

Desde Chile Vamos intentan equilibrar su rol de socio oficialista con la necesidad de preservar su identidad y su capital político, advirtiendo que la lealtad no implica una adhesión irrestricta al ultraderechista Kast

¿Futuro político de Desbordes?

Aunque Desbordes no ha ofrecido declaraciones acerca de su salida de RN tras casi tres décadas de militancia, fuentes consultadas por Radio Bío Bío, señalaron que el jefe comunal se encuentra evaluando dos opciones para su futuro en la política: «avanzar en un proyecto político personal o seguir como independiente, para tener mayor margen de acción en el nuevo ciclo político».

Según este medio, el edil ingresó la solicitud de renuncia fue ingresada con fecha del domingo 22 de marzo de 2026.

Se prevé que la Subdirección de Partidos Políticos lleva a cabo su análisis y procesamiento, contando para esta labor con un plazo máximo 5 días hábiles a contar del día siguiente de su presentación en línea. Lapso tras el cual deberá notificar el resultado a través de un correo electrónico.