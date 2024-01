Diputada Carmen Hertz revela destino de collar Swarovski de Cathy Barriga: Fue devuelto a la oficina de la municipalidad de Maipú

La diputada Carmen Hertz reveló este miércoles el destino de uno de mil collares marca Swarovski, que fueron comprados por la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, con dinero municipal.

Las acciones se enmarcan en la audiencia de formalización contra la exedil de Maipú, quien está siendo acusada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Durante la audiencia, la Fiscalía manifestó que «los collares no tenían un propósito municipal alguno. Contraloría determinó que fue una compra improcedente, por lo que inició un juicio de cuenta en contra de la exalcaldesa y de quienes tomaron la decisión porque no lograron justificar de forma alguna a quiénes habían sido entregados», cita CNN Chile.

En esete sentido, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, explicó que las joyas fueron entregadas a diversas autoridades, diputados y exministros, además de diversas figuras públicas.

A unas de las personas que se le entregó este collar fue a la diputada Carmen Hertz, quien dio explicaciones sobre el paradero de este accesorio.

A través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter), Hertz indicó que «la cadena» fue enviada vía correo en junio de 2018 y fue registrada en la plataforma del Lobby.

Posteriormente, indicó que «fue devuelto en la oficina de parte de dicha municipalidad».

«La cadena, no collar, terminado en una estrella con puntas ( al parecer marca Swarovski) que me fue enviada vía correo por la alcaldesa de Maipú el día 20 de junio de 2018 fue registrado en la plataforma del lobby, a pesar de no ser obligatorio porque el monto era muy inferior a lo que obliga el reglamento. Asimismo fue devuelto en la oficina de parte de dicha municipalidad», escribió en la red social.

Cabe recordar que en esta jornada, junto con Barriga, están siendo formalizado otros cinco exfuncionarios de la municipalidad, quienes enfrentan cargos similares por su complicidad durante la gestión alcaldicia de la exchica Mekano.

Se trata de Ana María Cortés, ex directora de Secplac; Luis Japaz, ex asesor sindicado como mano derecha de la ex alcaldesa; Andrea Díaz, ex administradora municipal; Andrea Monsalve, periodista, y María Isabel Palma, ex directora de control.