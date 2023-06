Diputada Emilia Schneider encara al conservador Sergio Bobadilla por dichos homofóbicos en su contra (VIDEO)

Este martes, se registró un tenso momento ocurrió en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados cuando la diputada Emilia Schneider encaró a su par Sergio Bobadilla (UDI) por sus dichos homofóbicos en la red social Twitter.

Las acciones se ejecutaron luego de un intercambio en redes sociales debido al polémico operativo de salud que se llevó a cabo en una escuela de Talcahuano, el cual incluso terminó con querellas por abuso sexual; refiere Cooperativa.

En concreto, la diputada indicó – en su cuenta en Twitter – que lo importante en el hecho debe centrarse en la «respuesta le damos las autoridades a las comunidades educativas y familias para que estos hechos NO sigan ocurriendo, para prevenir. No le conocemos ninguna propuesta seria diputado. Nuestro sector SI ha propuesto caminos, mientras ud. payasea».

Después de ese momento, Bodilla le respondió en la misma red social: «Lamento que no tengas hijos y puedas comprender lo que significa cuidar, alimentar y ver crecer a tu pequeño Como no lo ves, hablas de cosas que no entiendes. La mejor prevención es la que se hace con la familia y no contra ella. Yo no payaseo, no me disfrazo de algo q no soy».

Posteriormente, cuando se vieron las caras en el Congreso, la parlamentaria aprovechó decirle en persona lo que pensaba.

“Me respondió en Twitter. Y yo le dije a usted que estaba payaseando, y yo se lo dije en su cara. Y si usted fuera tan hombrecito, vendría y me diría en mi cara lo que me dijo por Twitter. Y dígamelo, porque me trae sin cuidado. Pero si usted fuera hombrecito, me lo diría en mi cara”, recalcó la joven.

Cabe recordar que no es la primera vez que Schneider es víctima de comentarios homofóbicos de parte de otros parlamentarios.

El año pasado, la diputada frenteamplista denunció a Gonzalo de la Carrera, por sus dichos transfóbicos en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en medio de una discusión en Sala sobre la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones.

