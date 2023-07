Diputado Cuello acusa a presidente de Servel de “falta de interés” por investigar financiamiento de campañas vinculadas a caso Torrealba

En duros términos se refirió la mañana de este miércoles el diputado Luis Cuello (PC) sobre Andrés Tagle, presidente de Servel, señalando que es “preocupante” su actitud puesto que no habría mostrado ni “imparcialidad ni interés” por investigar el financiamiento de campañas políticas vinculado al caso Torrealba.

Las declaraciones de Cuello, presidente de la comisión investigadora por los fondos Vita, se produjeronluego de consultar a Taglelas razonespara no iniciar una investigación sobre financiamiento ilegal de campañas, en específico la de Sebastián Torrealba sobrino del ex alcalde de Vitacura, pese a los diversos antecedentes públicos del caso.

Al respecto, el diputado Luis Cuello describió:“Hemos recibido al presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, el señor Andrés Tagle, y en concreto, le hemos consultado por qué el servicio electoral no ha iniciado ninguna investigación, ni de carácter administrativa, ni tampoco ha iniciado acción penal en relación a los antecedentes públicos y notorios sobre financiamiento ilegal de campañas políticas con ocasión de los subsidios y subvenciones otorgadas a las corporaciones Vita”.

Relacionado con lo anterior Cuello agrega: “Al respecto ya hay tres testimonios distintos del ex contador César Silva, de Domingo Prieto, del ex embajador Renato Sepúlveda, respecto a que fueron usados fondos ilegalmente para financiar campañas parlamentarias”. “Sin embargo, el señor Tagle ha mencionado cinco razones distintas para no iniciar investigación. Primero, ha dicho que no hay denuncia en la fiscalía. En segundo lugar, consultado si ellos pueden actuar de oficio, dijo que sí, pero que no hay delitos. En tercer lugar, ha mencionado que en realidad esto está prescrito y finalmente ha dicho que no tienen tiempo y que acá hay antecedentes vagos e imprecisos” añadió.

Frente a lo anterior, el diputado Cuello sostuvo: “Creo que el presidente del Servicio Electoral, el señor Tagle, debe decidir si está dispuesto o no a ejercer sus atribuciones para velar por la transparencia en los procesos electorales sin distinguir la tienda política”. “Es preocupante la actitud que ha tenido el presidente del consejo directivo, puesto que no ha mostrado imparcialidad ni tampoco interés por velar e investigar un caso tan grave como el que estamos hoy día abordando en esta comisión”, puntualizó.

