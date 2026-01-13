Diputado Cuello exige a la Mesa de la Cámara reclamo formal al embajador de EE.UU. por intervencionismo tras dichos de Ley Uber

“Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre la Ley Uber constituyen una interferencia, una injerencia ilegítima que no podemos aceptar”, indicó el parlamentario.

Autor: El Ciudadano
Durante la mañana de hoy, el diputado Luis Cuello, junto a las diputadas Gael Yeomans, Daniela Serrano y Alejandra Placencia, y los diputados Boris Barrera, Diego Ibáñez, Leonardo Soto, y Daniel Melo, ingresaron una carta solicitando a la Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados que realice un reclamo formal al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, por intervencionismo tras sus declaraciones sobre la Ley Uber.

Al respecto, el diputado Cuello señaló que “las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre la Ley Uber constituyen una interferencia, una injerencia ilegítima que no podemos aceptar”.

Asimismo, precisó que “junto a varios parlamentarios y parlamentarias hemos solicitado a la Mesa de la Cámara que presente un reclamo formal ante la Embajada de Estados Unidos, indicando la inconveniencia y lo indebido de estas declaraciones que intervienen en asuntos internos y en una facultad propia del Poder Legislativo”.

Finalmente, el parlamentario subrayó que “Chile es un Estado independiente desde el año 1818 y no queremos volver a un pasado colonial. No necesitamos que una potencia extranjera nos diga qué podemos y qué no podemos legislar”.

Cabe señalar que el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, informó que la Mesa emitirá durante la tarde un pronunciamiento sobre la solicitud contenida en la carta.

