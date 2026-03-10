Diputado Santana: “Si la derecha quiere liberar a sus próceres de Punta Peuco, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional”

Tras la aprobación en el Senado del proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas a personas privativas de libertad, la bancada de diputados del Partido Socialista encabezados por Juan Santana, realizó una solicitud al presidente electo José Antonio Kast para conocer cuál va a ser la urgencia que le van a dar al proyecto del Senador Chahuán. El parlamentario por Atacama fue incluso más allá y anunció que harán todo lo que esté a su alcance para que este proyecto no se convierta en ley.

“Delincuentes, asesinos, parricidas, miembros del crimen organizado, torturadores y violadores de DD.HH. podrían verse en libertad si se aprueba el proyecto del Senador Chahuán. Nosotros haremos todo lo posible para que esa vergüenza de ley no vea la luz y si es necesario recurrir al Tribunal Constitucional, así lo haremos; porque nos parece tremendamente grave para nuestra sana convivencia liberar a miles de peligrosos delincuentes que hoy cumplen condena en las diferentes cárceles del país”, afirma Santana.

Senadores de derecha que votaron a favor de la moción y otros personeros del mismo sector señalan que la iniciativa apela a la “humanización”, ante el padecimiento de graves enfermedades de quienes se verían beneficiados. El diputado Santana cuestionó este argumento y añadió que de aprobarse, se estarían violando algunos tratados internacionales suscritos por nuestro país.

“La derecha no busca un trato humanitario de presos con enfermedades terminales, lo que la derecha realmente busca es liberar a sus próceres de Punta Peuco. Desde la bancada del Partido Socialista vamos a defender los derechos humanos y creemos que abrir una puerta para que personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad es una afrenta a las víctimas y va en contra de tratados internacionales suscritos por Chile como el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional”, concluye el parlamentario.