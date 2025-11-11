Diputado Tomás Hirsch lidera en el distrito 11 y se perfila como ganador según los últimos sondeos

"Seguiré denunciando y persiguiendo la corrupción”

Con un historial de compromiso, Hirsch representa el único escaño del progresismo en una zona históricamente dominada por la derecha.

En el corazón del distrito más conservador del país —que abarca La Reina, Peñalolén, Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes— el diputado Tomás Hirsch que en esta oportunidad es el primero en la papeleta del voto, emerge como el favorito para la reelección, según los últimos sondeos. Con un historial de compromiso, Hirsch representa el único escaño del progresismo en una zona históricamente dominada por la derecha.

Durante años, ha sido una voz firme contra la corrupción, denunciando escándalos en las tres municipalidades más ricas de Chile: Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Su trabajo ha sido clave para visibilizar irregularidades y exigir transparencia donde otros han guardado silencio.

Hirsch ha estado en terreno, codo a codo con comités de vivienda y cientos de familias que luchan por el derecho a una casa digna. También ha impulsado propuestas concretas para mejorar la conectividad del distrito, como la extensión de la Línea 3 del Metro hacia Villa La Reina y Peñalolén, y la llegada de la Línea 7 al pueblo de Lo Barnechea.

“Siempre he creído que la política tiene sentido cuando está al servicio de las personas. Por eso, durante todos estos años, he estado donde más se necesita: en los barrios, con las organizaciones, en las ferias… compartiendo, escuchando y acompañando a la gente. Porque estar del lado de la gente no es solo una frase, es una forma de vivir la política. Es apoyar a las familias que luchan por su vivienda, a las personas mayores que merecen dignidad, y a las y los trabajadores que levantan nuestro país cada día y requieren seguridad”, indicó.

