Director de Activa Research y plebiscito de diciembre: «Es poco probable que el ‘A favor’ gane»

Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, se refirió este miércoles a los posibles escenarios que se registrarían el próximo mes de diciembre, cuando se lleve a cabo el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva propuesta de Carta Magna, elaborada por el Consejo Constitucional.

Entrevistado por el programa La entrevista de Tomás Mosciatti de BioBio, Cavieres manifestó que todos los pronósticos, hasta los momentos, apuntan a una contundente victoria por la opción «En contra», por lo que ve muy poco probable «que el ‘a favor’ gane».

«En nuestro último pronóstico tenemos una relación 65% – 35%. Quedan dos semanas, es poco probable que el “a favor” gane. Es probable que la distancia sea importante. Hay un sentir ciudadano de hastío, cansancio, de crítica al sistema. Es un plebiscito de la ciudadanía contra el poder», afirmó el director de la consultora.

Para el director de Activa Research, el contenido del texto constitucional es lo «que menos importa», sino que en este caso resaltará la «posición antisistema político».

«El 50% no tiene posición política, no se identifica con partidos políticos, no la entiende o la crítica (…) La gente no se va a leer el texto, se va a quedar con los eslogan», afirmó Cavieres al tiempo que señaló que en estos casos «las emociones siempre juegan pero esta es una elección sin emocionalidad, distante, poco interés. Si no hay confianza la emocionalidad no impacta».

Por otra parte, fue consultado por la participación que se registrará para ese día, considerando que es de voto obligatorio.

«Vamos a estar cercanos al 83% de participación electoral, el chileno es disciplinado para votar en elecciones obligatorias», aseguró.

Recientemente, el director ejecutivo de Activa Research calificó la campaña en la franja electoral de «confusa» y afirmó que en el país se vive un clima de hartazgo y cansancio constitucional, las opciones del referéndum se han convertido en la ciudadanía frente a las élites políticas.

«Siempre es bueno apuntar que este es un proceso con bajo interés, con bajo nivel de confianza, en un contexto donde la ciudadanía se cansó del proceso constituyente. La gente tiene otras urgencias, como los temas económicos y la delincuencia. Dicho esto, a partir de la última medición que entregamos, diría que la gente ya empezó a tomar su decisión. Teníamos un 30% de indecisos dos semanas atrás y hoy estamos en un 20%. La opción En contra está en un 47% y la del A favor en un 22%. Según nuestro último pronóstico, estamos en una relación del 66% para el En contra y 34% para el A Favor. Es una diferencia importante. Salvo que pase una cosa muy rara, un cambio radical, la probabilidad de que gane el En contra es alta», expresó en una entrevista al diario El País.

