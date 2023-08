Eduardo Frei recordó cuando Pinochet se levantó de la silla tras su regreso al país desde Londres: «Fue un acto provocativo»

El expresidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, participó en el programa Mega, que busca conmemorar los 50 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende.

En el programa — conducido por Francisco Melo—, el exmandatario se refirió al momento que vivió con el dictador Augusto Pinochet, quien se levantó de la silla de rueda en la que estaba en su llegada a Chile desde Londres.

Cabe recordar que en octubre de 1998, el entonces senador se encontraba en Londres, Inglaterra, internado en The London Clinic luego de someterse a una cirugía por una hernia lumbar, cuando fue detenido por agentes policiales ingleses.

El motivo fue la orden que había dado el juez Nicholas Evans, quien a su vez accedió a la petición del juez español Baltazar Garzón, que solicitaba la extradición del dictador por los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas de esa nacionalidad a manos del régimen militar.

Pinochet logró quedarse detenido en The London Clinic, no obstante, tras 503 días detenidos y a solicitud del Gobierno de Chile (que presidía Frei) finalmente convencieron a Jack Straw, el primer ministro inglés de entonces, de no extraditar a Pinochet, quien regresó a Chile el 6 de marzo de 2000, refiere El Desconcierto.

Sobre este hecho, Frei fue enfático y lo calificó como «un acto provocativo» por parte del dictador.

De igual forma, el exmandatario chileno condenó la violación a los Derechos Humanos que se registraron en la dictadura.

«Han pasado 50 años y aún hay detenidos desaparecidos ¿Qué les decimos a los familiares?», recalcó, citado por el portal La Hora.

Con estos dichos, se contradice a los realizados el pasado 2 de agosto, cuando participó en una conferencia realizada por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC).

Durante su participación, el expresidente hizo un llamado no seguir discutiendo sobre el golpe de Estado que conllevó a la dictadura de Augusto Pinochet, cuando se cumplen 50 años de aquel hecho.

«No sigamos discutiendo los 50 años, si van a pasar 100 años, 200 años y no va a haber una verdad oficial», añadió.

El expresidente Eduardo Frei defendió la creación de la cárcel de Punta Peuco, la que está destinada a militares responsables de crímenes de lesa humanidad.

«Desde el día que entró Contreras, han pasado centenares de militares procesados por la justicia, como no ha sucedido en ningún país de América Latina», aseveró el exmandatario .

«Fue un recorrido emocionante en el que se expresó con total libertad. Y ese el propósito de ’Elegidos‘, brindar la instancia para que los presidentes relaten una historia desde una perspectiva en primera persona, con una honestidad y emoción única», sentenció el reconocido actor.