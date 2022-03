El fin de las corbatas en la política chilena

Un evidente cambio se observó el día del anuncio del gabinete del Presidente Electo, en redes virtuales y la prensa, abundaron las comparaciones con el primer gabinete del Presidente Patricio Aylwin. La imagen generaba alto impacto, y no requería explicación. En marzo de 1990, vemos un gabinete integrado exclusivamente por hombres de corbata, mientras que el gabinete del Presidente Boric es el que más porcentaje de mujeres presenta, con un 58%, pasando de 0 ministras en 1990, a 14 ministras en 2022.

Llamó la atención la ausencia de corbatas en la presentación del gabinete del Presidente Boric, a pesar de que esto no es algo nuevo, sino que responde a un cambio gradual en la sociedad chilena y en el mundo. En 2022 presentarse sin corbata no representa un peligro, ni genera mayor animadversión, incluso en los sectores más conservadores, en el propio gobierno de Sebastián Piñera, ya no se utiliza siempre la corbata como un elemento de formalidad.

Jaime Bassa

El incidente ocurrido con el ex Vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, quién en 2018 se desempeñaba como académico de la Universidad de Valparaíso. Fue en ese contexto que asistió a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados sin corbata, frente a ello, el entonces diputado del Partido Radical, José Pérez, le pidió que se presentara “como corresponde”, planteándole “yo me siento molesto e incómodo de que venga así tan suelto de cuerpo”, mientras que el entonces diputado UDI, Osvaldo Urrutia le dijo “constituye una verdadera falta de respeto a los que nos esforzamos por venir vestidos adecuadamente a las sesiones… Aquí estamos en un poder del Estado y merecemos cierto respeto y dignidad”, luego del incómodo momento Bassa informó que era abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, Máster en Derecho de la Universidad de Chile, Magister en Filosofía, y profesor hace 18 años. Esta situación fue considerada como insólita por la opinión pública en Chile, lo que evidenció que era una norma social que ya estaba en desuso. Los diputados que solicitaron el uso de chaqueta y corbata se consideraron como personas atrapadas en un atavismo.

Cuatro años antes del incidente de Bassa, la llegada de Gabriel Boric a la Cámara de Diputados también causó algo de polémica, sin embargo, ya en 2011 el gobierno de Sebastián Piñera promovió que en el verano las personas se quitaran la corbata, ya que así se podrían ahorrar 10 millones de dólares en aire acondicionado “en verano, quítate la corbata” se llamaba la campaña.

Gabriel Boric

Tres años antes de la llegada de Gabriel Boric a la Cámara de Diputados, ya existía un relativo consenso en torno a que el uso de la corbata no era algo excluyente para participar en actividades públicas. Sin embargo, en ese momento (marzo de 2014), el hecho de que Gabriel Boric llegara sin corbata generó molestia en sectores conservadores. Ignacio Urrutia, en ese entonces diputado UDI (y luego primer diputado del Partido Republicano), señaló que Boric no cumplía con el reglamento, y la UDI manifestó durante algunas semanas su molestia. Sin embargo, Boric respondió que ese protocolo es un mecanismo de las élites para diferenciarse del pueblo, y que para él eso no tenía sentido.

Pero esta transición cultural no fue espontánea, hubo quienes enfrentaron momentos menos cómicos, y con menos simpatía desde la opinión pública. El caso paradigmático es el del Senador Alejandro Navarro, quién por estos días termina su periodo.

Alejandro Navarro

El año 2005 Navarro fue elegido candidato al Senado por el Partido Socialista de Chile desde la Región del Biobío, esto en desmedro del príncipe del socialismo conservador José Antonio Viera-Gallo. Se hicieron cenas de desagravio, las cupulas de la Alianza y la Concertación dijeron que era una pérdida para Chile, y Pablo Longueira dijo que con Navarro el “Senado se iba a poner ordinario”. Frente a esto, Alejandro Navarro respondió a Raquel Correa en una entrevista en que la periodista le preguntó si le parecía adecuado ir vestido así a las sesiones del Senado: “la calidad del Senado no se mide por la calidad de la tela de los pantalones del Senador Navarro”

Así fue el estilo inicial de Navarro, corría el año 2006 y el llegaba a una de las instituciones más elitistas de la nación con jeans, zapatillas, y sin corbata. Las polémicas no se hicieron esperar, esto no era el 2014 o el 2018, en donde la sociedad fue modificando su apreciación sobre este tipo de formas, en 2006 este era un acto de profunda rebeldía, que sin duda alguna pavimentó el camino para que hoy estemos ad-portas de la asunción de un Presidente sin corbata.

Alejandro Navarro señaló al diario La Nación que “la solemnidad y el prestigio no se ganan con una corbata, sino con conductas”. En 2006 El Mercurio se refería a Navarro como “el Senador de Bluejeans”. Lo anterior duró varios años, a continuación podemos observar una foto del año 2012, cuando Navarro ocupaba la Vice-Presidencia del Senado, y podemos observar que es el único de toda la imagen que no está usando corbata, en un Senado en que solamente había 5 mujeres.

El Ciudadano