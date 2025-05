El gobierno cambia, el modelo no: trabajadores llaman a organizarse con autonomía frente al poder empresarial

Este jueves 1 de mayo de 2025 se conmemorará el Día Internacional del Trabajo, una jornada en la que millones de mujeres y hombres se movilizarán en todo el planeta para exigir más derechos laborales. En el marco de esta fecha los trabajadores de Chile llaman a organizarse con autonomía para enfrentar al poder empresarial.

El Ciudadano conversó con un grupo de dirigentes y líderes sindicales quienes coincidieron en plantear que independientemente de quién o qué sector gobierne el país, la fuerza laboral debe sumar voluntades para luchar por las reivindicaciones que demandan.

Al ser consultado sobre cómo percibe el panorama actual para los trabajadores en Chile, el secretario nacional de la Central Clasista, Andrés Troncoso Aguilar, describió un difícil escenario en el cual las y los ciudadanos siguen a merced de la clase patronal.

«Con la Ley de 40 horas donde se dejó a merced de la patronal la jornada de trabajo, con la incorporación de la adaptabilidad y la flexibilidad, peor, no nos pueden decir que el trabajador puede libremente decidir si está de acuerdo con lo que pide el patrón, más aún en empresas donde no hay organización sindical, la mayoría de las y los trabajadores no está sindicalizado, más aún no hay sindicato porque tampoco existe la cantidad de trabajadores que se requiere para constituir uno, en Chile existe mucha pequeña y mediana empresa», indicó.

«Lo mismo pasa con la Ley conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La Inspección del trabajo no tiene los funcionarios suficientes para hacer bien la pega, hacerla a tiempo. Todas las medidas se están implantando a largo plazo, la rebaja de las 40 horas se concretará el 2028, pero con letra chica, con el aumento en la PGU lo mismo y con el pago de la deuda histórica de los profesores, lo mismo. Son migajas del gobierno en acuerdo con la patronal», señaló.

«Las reivindicaciones de la clase trabajadora siempre están presentes, pero es importante y es hora de unir esas pequeñas luchas en una mayor para ser escuchados como la gran fuerza que somos», afirmó el secretario nacional de la Central Clasista, Andrés Troncoso.

En opinión del dirigente, frente a un escenario de precariedad siempre habrá personas dispuestas a trabajar aceptando sueldos miserables, condiciones no optimas de trabajo, trabajo sin contrato, jornadas extenuantes, a muchos no le queda otra y aceptan.

«Al que se hace rico a costa del esfuerzo y explotación de otros eso le sirve, el empresario se frota las manos al ver que llegan personas de otros países buscando una mejor vida por estos lados, deben comenzar de cero, pienso que la apertura de fronteras tiene esa finalidad, tener una masa de trabajadores y trabajadoras obedientes y dispuestas a aguantar lo que sea y de ahí parte la explotación, no olvidemos a los temporeros que murieron en un accidente en la región de Rancagua el 2021, de quienes, específicamente los temporeros bolivianos ni siquiera tenían sus nombres. Mientras persista este sistema de explotación, y la explotación existe porque los sueldos no dan para vivir, siempre existirán malos puestos de trabajo», planteó.

«Avance del empresariado debe significar un aliciente para la lucha antineoliberal»

Para el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (Fentramuch). Fabian Caballero, «el neoliberalismo ha avanzado aceleradamente en el mundo del trabajo sin encontrar contrapesos en los trabajadores».

El cientista político advirtió que incluso algunos sectores sindicales, «con un descaro único son promotores de una serie de rectificaciones al modelo para hacerlo más «amigable», defendiendo pequeños avances maquillándolos como grandes conquistas, pero ocultando las grandes concesiones al empresariado que dichos acuerdos establecen».

«Hay un atraso salarial de base, los sueldos están desajustados respecto del costo de la vida, los reajustes nos logran generar una equivalencia mínima entre el consumo y los salarios», señaló, al tiempo que planteó que «habría que hacer un ajuste estructural para llevar esa brecha a un nivel mínimo».

«En nuestra opinión, la sociedad enfrenta una situación de catástrofe nacional en todo orden de cosas, donde todas las recetas neoliberales no han podido resolver los graves problemas sociales que el mismo modelo ha generado», subrayó.

Recientemente, los trabajadores municipales movilizaron en un paro nacional para visibilizar demandas como la negociación colectiva por rama productiva, la implementación efectiva de la jornada laboral de 40 horas en el sector público y el cese de la persecución sindical.

Al ser consultado sobre si ¿han visto interés por parte del Estado en mejorar esa situación?, Caballero cuestionó el rol de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y señaló que «se repliega y se omite antes los espacios de denuncias frente al atropello de derechos laborales, no incentiva a las organizaciones sindicales a plantear iniciativas profundas y estructurales, ni se involucra en los problemas cotidianos de los trabajadores».

También señaló que el «avance del empresariado en el actual gobierno debe significar para nosotros un aliciente para continuar la lucha antineoliberal y reforzar la autonomía del movimiento sindical, pero con más ideología aún, y enfrentar de paso, a los sectores neoliberales que entraron con el presidente (Gabriel) Boric a la Moneda».

«En la negociación del reajuste de los salarios de los trabajadores públicos, no sólo enfrentamos la mezquindad de los ministros que negocian dicho incremento, sino, enfrentamos también, la torpeza, el entreguismo y la obsecuencia de los dirigentes nacionales, a quienes pesa más su militancia y activismo con el gobierno, que su rol de dirigente sindical», acusó.

En la misma línea, Victoria Escalante, vicepresidenta de Modernización del Estado de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), advirtió que el panorama actual para las y los trabajadores eh de Chile ad portas del 1 de Mayo es bastante crítico.

«Vemos con espanto como el gobierno del presidente Boric que se dijo de las y los trabajadores no le da importancia al a la protección laboral y sin embargo prefiere hacer alianza con los capitales, con los parlamentarios de derecha, que están prácticamente llevando la agenda del gobierno, y por lo tanto a nosotros y nosotras no nos da todas las promesas de campaña que este gobierno hizo con las y los trabajadores», señaló a El Ciudadano.

«No tenemos en el sector público 40 horas todavía, la ministra del Trabajo, Janeth Jara, se va de su cargo, asume una candidatura presidencial sin cumplir el compromiso con las y los trabajadores públicos, parte de una movilización que nosotros tuvimos es por ese incumplimiento de compromiso y protocolo y también por una ley de teletrabajo permanente. Por eso estamos viendo con espanto que el gobierno no se hace cargo de la de la crisis que tenemos en los servicios públicos y nos sigue recortando presupuesto lo cual daña la política pública y además la estabilidad laboral de sus trabajadores. Puso en el cargo a la contralora con los votos de la derecha y hoy día esta misma contralora persigue a dirigentes sindicales, persigue a los trabajadores y trabajadoras, nos quita derecho como incentivo al retiro, poniendo dictámenes que van en contra de la de la estabilidad laboral, de nuestra confianza legítima, que por años la hemos luchado también en los tribunales», expuso.

«No hemos visto un crecimiento en los trabajadores organizados»

Para el presidente del Sindicato Interempresa Líder Walmart Chile (SIL), Juan Moreno Gamboa, el panorama actual de los trabajadores chilenos es de incertidumbre y se caracteriza por la falta de certeza sobre la economía, el trabajo y el empleo.

«Esto hace que los trabajadores primero no tengan un afán por participar sindicalmente, no hemos visto un crecimiento en los trabajadores organizados, pero además si uno mira lo que se ha generado como política pública todavía no se aborda bien la informalidad laboral. Creo que hoy día cada vez es más recurrente ver que la gente se va a la informalidad por diferentes temas, pero también tiene que ver con la falta de estabilidad en ciertos tipos de empleo como el comercio, el servicio, que hoy día no hay una estabilidad laboral tampoco. Entonces están las políticas públicas han hecho que el empresariado haga mover la aguja y cargue el costo de las políticas sobre los trabajadores», explicó.

Para el presidente del Sindicato Interempresa Líder Walmart Chile, Juan Moreno, por un lado se generan mejores políticas públicas, «pero no se condice con obtener una estrategia de manejo de la informalidad».

En opinión del dirigente, se han producido avances mínimos durante el actual gobierno.

«Tampoco hemos tenido una agenda laboral fuerte como la que tuvimos con la presidenta (Michelle) Bachelet, aquí lo que se ha hecho es de alguna forma es levantar temas que son mínimos y que no han podido ser de buena aplicación como la Ley Karin, el 190. Se aumentó el salario ,pero no sé cuanto se trasladó a los trabajadores, el tema de la reforma previsional también es un costo que se le está cargando a los trabajadores y también el tema de la reducción de la jornada, si bien es cierto que hay empresas que se han acogido, no se ha hecho un estudio de cuántas empresas han ido bajando las dotaciones y han sacado gente a la informalidad». indicó.

Movimiento sindical del cobre apunta a la industrialización del mineral

En el caso de los trabajadores del cobre, la principal industria del país, la situación no es mejor, según describió a El Ciudadano, Miguel Véliz Fernández, tesorero del Sindicato Chuquicamata.

«Dentro del movimiento sindical de minería, principalmente del cobre no estamos ajenos a las consecuencias que impuso el plan laboral impuesto por la dictadura en Chile en 1981, el cual claramente apuntaba a desarticular la organización de los trabajadores y permitió que en Chile se pudieran crear sindicatos a fines laborales y otros afines de la empresa. Lo que ha generado que actualmente en Chile existan más de once mil sindicatos. Y esa realidad también la tenemos dentro de la minería donde tenemos una diversidad de sindicatos pequeños, que todos apuntan a objetivos individuales y no al colectivo, lo que claramente le da una ventaja enorme a las transnacionales del cobre y también a Codelco como la gran empresa estatal minera de Chile, que nos mantiene a los trabajadores desorganizados y sin posibilidad de plantear reivindicación del sector minero en pos de recuperar el cobre en explotación de manos del Estado y así toda la sociedad en su conjunto pueda gozar de los beneficios extraordinarios que tiene la explotación del cobre en Chile», relató.

Para Véliz, el sector minero tiene desafíos gigantes y destacó que el Sindicato Chuquicamata tiene desde hace un par de años tratando de instaurar en la agenda sindical con la participación activa en federaciones, confederaciones y actualmente en coordinadoras «que son las que están articulando de hecho la unificación de una estrategia nacional de sindicalismo en beneficio del país».

Indicó que tienen esperanza en que esto pueda ser beneficioso para tratar de comenzar a unificar sindicatos en la minería y poder avanzar » en una gran confederación minera que agrupe a trabajadores del sector privado de minería, a trabajadores estatales de la minería y contratistas en un solo objetivo».

Miguel Véliz planteó que el movimiento sindical y los trabajadores del cobre tienen como principal objetivo en el corto plazo lograr dar un paso en la industrialización del mineral que actualmente está en 60% en manos de mineras transnacionales y el 30% en el Estado de Chile, «donde nosotros como mineros estatales aportamos cuatro veces más de recursos al Estado de que lo que aportan las transnacionales que concentran tres veces más la explotación y esto tiene que ser revertido en el corto plazo, ya que las transnacionales están retirando de Chile un cuarto del presupuesto de la nación para llevarlos a estos grandes grupos transnacionales económicos»

«El principal imperativo hoy día para el movimiento sindical del cobre es fundir y refinar todos los concentrados de cobre en Chile y no seguir profundizando esta crisis geopolítica que mantiene a China como el gran productor de cobre refinado, siendo que Chile es el principal productor de cobre en el mundo», enfatizó.

A su juicio, es una dicotomía «que atenta contra la soberanía del país y que el movimiento sindical a pesar de todas estas deficiencias y debilidades que presentamos al estar divididos en distintos sindicatos es un punto en común que hoy día hemos atendido transformándose esta, la principal reivindicación de fundir y refinar todo el cobre en Chile para obtener beneficios para nuestro país y quienes más lo necesitan y en definitiva para lograr obtener sueldos dignos, beneficios dignos, que estén acorde con las ganancias que tiene la minería en el país».

Organización con autonomía frente al poder empresarial

En diálogo con El Ciudadano, los líderes y lideresas sindicales coincidieron en que en medio de un proceso electoral, lo importante es exhortar a los trabajadores de todo el país a organizarse para poder enfrentar al poder empresarial y sus constantes abusos.

«Claramente los trabajadores en Chile tenemos conciencia de que nos da lo mismo quien nos gobierne. Sin decir quién es el más indicado para comandar el país claramente la tendencia y las mayores conquistas laborales que se han generado en estos últimos cuarenta años en el país son y han sido obtenidas con gobiernos de izquierda, porque lamentablemente las peores prácticas antisindicales han sido cometidas en gobiernos de derecha y marcando la independencia del movimiento sindical y de los trabajadores y trabajadoras nosotros tenemos que comenzar a hacer política sindical enfocada en la clase trabajadora», señaló Miguel Véliz.

«¿Qué quiere decir esto? , que los trabajadores debemos ser capaces de organizarnos al punto de no depender de quién gobierne el país, independiente sea gente de izquierda o de derecha, los trabajadores tenemos una responsabilidad absoluta de posicionarnos mediante la organización para no depender de un gobierno, para poder instaurar todas las medidas reivindicatorias, tanto en remuneraciones salariales como en beneficios y principalmente poder obtener los recursos que requiere la gente más necesitada de nuestro país», enfatizó.

En opinión de Fabian Caballero, en el plano electoral, la disputa no sólo debe ser por el carácter del Estado, ya que aunque es importante, la lucha de los trabajadores de Chile, «debe ser también por avanzar en una nueva definición de país, una nueva concepción de sociedad, una estrategia de desarrollo nacional que contenga una matriz económica donde el empresariado haga una contribución superior al país y los trabajadores y la organización sindical sean aspectos centrales en todo debate nacional».

Para Victoria Escalante, en medio de la carrera presidencial durante la conmemoración del 1º de Mayo, los dirigentes sindicales deben «resaltar que este país no se mueve sin sus trabajadores y sin sus demandas de dignidad, de estabilidad, de trabajo digno y decente».

Por su parte, Andrés Troncoso fue más tajante y planteó que no considera que «el próximo gobierno gobierne pensando en los intereses de las y los trabajadores», ya que «los gobiernos están a merced de los dueños del capital y mientras nosotros y nosotras no seamos capaces de cambiar esta sociedad seguiremos igual».