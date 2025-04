El tuit estaba ahí, pero Kast dice que solo preguntó: la insólita defensa por la foto de Boric

Durante el pasado fin de semana, circuló en redes sociales una fotografía del Presidente Gabriel Boric en la que falsamente lo acusaban de estar en estado de ebriedad. La imagen se viralizó rápidamente, al ser compartida por cuentas afines a la derecha, incluyendo a José Antonio Kast, fundador y candidato presidencial del Partido Republicano, quien la calificó como «un problema de seguridad nacional»

“Es urgente, por la conmoción pública que ha causado, que la Presidencia aclare si esta foto es real, si es reciente y en qué condiciones estaba el Presidente de la República. Este no es un problema de vida privada, es un problema de seguridad nacional”, dijo.

Creo que es urgente, por la conmoción pública que ha causado, que la Presidencia aclare si esta foto es real, si es reciente y en qué condiciones estaba el Presidente de la República. Este no es un problema de vida privada, es un problema de seguridad nacional pic.twitter.com/8RunqdHEoZ — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) March 30, 2025

Ante la polémica, el propio mandatario salió al paso a través de su cuenta en X (antes Twitter) y aclaró que la imagen difundida se trataba de un recorte malintencionado de un video en el que saludaba a un niño de cuatro años, luego de un partido de fútbol en el que la Universidad Católica ganó 2-1.

«Por supuesto era FALSO», afirmó el jefe de Estado, acusando a sectores de la derecha de difundir desinformación.

“Sacaron un pantallazo antojadizo de un video de un padre en que me pedía saludar a su hijo de 4 años de la Cato (venían saliendo del estadio después de haber ganado 2-1)”, agregó.

Desde ayer cuentas vinculadas a la derecha (incluidos algunos de sus líderes) han estado difundiendo una imagen mía dando a entender que estaba ebrio en la vía pública. Por supuesto era FALSO. Sacaron un pantallazo antojadizo de un video de un padre en que me pedía saludar a su… pic.twitter.com/1fwvxA0Wfo — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 31, 2025

Boric advirtió sobre el peligro que supone la manipulación de contenidos para la democracia, señalando que se usa como «arma política para confundir y engañar».

El Presidente Boric aclaró que la imagen difundida se trataba de un recorte malintencionado de un video en el que saludaba a un niño de cuatro años, luego de un partido de fútbol.

La familia involucrada también se pronunció, aclarando el contexto real de la situación. Por medio de un comunicado difundido en redes, explicaron que el mandatario se acercó de manera espontánea y cordial para tomarse una foto con el niño, agachándose para hablar con él.

Aunque el presidente Gabriel Boric asumió que no habría disculpas por parte de quienes propagaron la falsedad, agradeció al padre del niño por compartir el video original, que demostraba la verdad del encuentro.

“Sé que no se van a disculpar conmigo ni con la familia que hizo el video, pero me queda la tranquilidad que se dejan en evidencia tal cual son”, sostuvo..

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, también hizo un llamado a reflexionar sobre el contenido que se comparte en redes sociales para evitar la proliferación de desinformación, protegiendo así la democracia y lanzó críticas a Kast.

“El candidato Kast, a través de redes sociales se refirió expresamente a esta fotografía diciendo que era ‘un problema de seguridad nacional’ lo que es una alegación grave, que altera al Estado en su conjunto, que nos expone como país a la mirada del mundo entero, porque estamos frente a redes sociales, es información que circula de una persona que apunta a ser un líder y eso es preocupante y, por tanto, el llamado que hacemos es a ser responsable de lo que se comparte en redes sociales”, dijo la vocera.

“Transformar eso en una mentira y un problema de seguridad nacional es una irresponsabilidad, por tanto, tenemos que ser cuidados”, enfatizó la autoridad.

La insólita defensa de Kast

Tras las críticas recibidas, el candidato republicano planteó una insólita defensa en la argumentó que no tenía razones para chequear la foto del presidente Boric compartida en redes sociales.

“Yo no lo compartí, hice una consulta. Yo solicité a Presidencia que aclarara el tema. No tengo por qué chequear una foto y no tengo por qué estar buscando si la foto es del año 2018″, señaló José Antonio Kast este martes.

“Yo lo que hago es una consulta, cuando el Presidente no lo abordó. Creo que le hicimos un favor al Gobierno, de que pudiera aclarar y zanjar el tema. Es un tema zanjado, nosotros no vamos a profundizar más”, dijo al tratar de justificarse por arremeter contra el jefe de Estado por una imagen manipulada, a la que incluso llegó a tildar de «un problema de seguridad nacional».

“Es un tema zanjado gracias a nosotros. Si no, seguiría en redes sociales y volvería a aparecer una y otra vez”, indicó el ultraderechista, citado por CNN CHile.