Este miércoles continúa la audiencia de formalización de Cathy Barriga

Este miércoles continúa la audiencia de formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien está siendo acusada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

La audiencia se lleva a cabo en el 9° Juzgado de Garantía a las nueve de la mañana, señala el portal ADN.

Junto con Barriga, están siendo formalizado otros cinco exfuncionarios de la municipalidad, quienes enfrentan cargos similares por su complicidad durante la gestión alcaldicia de la exchica Mekano.

Se trata de Ana María Cortés, ex directora de Secplac; Luis Japaz, ex asesor sindicado como mano derecha de la ex alcaldesa; Andrea Díaz, ex administradora municipal; Andrea Monsalve, periodista, y María Isabel Palma, ex directora de control.

Todos ellos parte del círculo de confianza de Cathy Barriga.

Durante la jornada de este martes —cuando inició la audiencia contra la exalcaldesa de Maipú—, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, aseguró que la prisión preventiva es la medida cautelar adecuada para la exedil.

En concreto, la Fiscalía le imputa a Cathy Barriga que «defraudó o permitió que se defraudara el patrimonio fiscal, mediante una estructura orgánica administrativa de disponibilización fraudulenta de recursos y la instalación de una gobernanza fraudulenta».

De acuerdo al Ministerio Público, esto causó un perjuicio a la Municipalidad de Maipú de al menos $30.622.935.635.

Según se constató en la investigación realizada por fiscalía, Barriga firmó un decreto el 9 de noviembre de 2016 para entregarle amplias atribuciones a sus funcionarios de confianza. Este decreto habría sido la clave para dar curso a las maniobras ilícitas por las cuales los involucrados arriesgan prisión preventiva.

