Fin de la causa Sierra Bella: Hassler acusa montaje de Republicanos y emplaza a Desbordes por filtraciones

La exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se refirió a la decisión de la Fiscalía de poner fin a la investigación relacionada con el caso Sierra Bella por falta de evidencias.

Hassler fue imputada por fraude al fisco y malversación de fondos públicos en la causa relacionada con la fallida compra de un inmueble ubicado en la calle Sierra Bella, destinado para la creación de una clínica comunal. Sin embargo el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper anunció que no perseveraría en la investigación, argumentando que «no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal».

La exjefa comunal que fue involucrada en las indagatorias tras la querella presentada por personeros del Partido Republicano, señaló que esta acción se trató de un montaje en el que se utilizó a “la justicia para hacer acusaciones falsas y tener este tema en la opinión pública por más de dos años”.

Sobre el fiscal Cooper, cuyo proceder en esta y otras causas ha sido ampliamente cuestionado, la ex edil que competía por la reelección en medio de la polémica por la adquisición del espacio, denunció que su teléfono celular -el cual entregó de forma voluntaria- estuvo más de 1 año y medio en manos del fiscal, siendo utilizado llevar a cabo filtraciones sistemáticas y mal intencionadas de conversaciones privadas no pertinentes al caso para generar un daño político y un daño electoral.

«En ese proceso fueron ampliamente difundidas las conversaciones privadas que tuve en una revisión que fue completa de mi celular o sea entraron a toda mi vida privada y sacaron algunas frases fuera de contexto para buscar generar un daño de imagen pública y por tanto eso es una situación que yo creo que es muy complicada, muy grave, no solo para mí en este caso, que además afortunadamente ya se cierra este proceso, sino que también para todos los procesos de que debe llevar adelante nuestro país, que tienen que ser rigurosos, con responsabilidad y con el resguardo también del cumplimiento de todos los derechos». indicó.

Asimismo, planteó que el cierre de este caso «debió ser mucho antes», pero que se mantuvo abierto hasta después de las elecciones municipales, realizadas en octubre de 2024, por lo que señaló que fue víctima de persecución política, resultando afectada su imagen pública y las posibilidades de haber sido reelecta como alcaldesa de Santiago.

“Tenemos una responsabilidad de explicar a la ciudadanía cómo son estos procesos porque no corresponde una demora como esta y filtraciones que no tienen que ver con un proceso investigativo”, planteó.

En declaraciones a Radio Nuevo Mundo se refirió también a la querella que interpuso en marzo para quienes resulten responsables en la violación de la información reservada asociada a la investigación.

«Eso implica por tanto que la querella que yo ya presenté pueda llevarse adelante con la investigación que corresponde, que se puedan hacer las diligencias porque no hemos tenido hasta ahora conocimiento de que inicien las diligencias en la causa de filtraciones y que eso pueda determinar quién fue el funcionario o los funcionarios públicos que mal utilizaron esta información y que violaron el secreto que iba de la mano con eh la revisión de este celular», explicó.

Hassler: Desbordes obtuvo información reservada y la filtró

La exalcaldesa de Santiago, acusó al actual edil de la comuna, Mario Desbordes (RN), de haber filtrado información reservada, por lo que deberá declarar ante la justicia en el marco de esa querella.

«Una de las personas que va a tener que responder en esta querella es sin duda el alcalde Mario Desbordes, porque él recibió información reservada y él mismo lo dijo. Después buscó ir cambiando la versión, pero el mismo lo dijo en una entrevista con Mónica Rincón, que había recibido esta información y después además que la puso en una querella y que la envió a distintos medios de comunicación, con conversaciones privadas que no estaban en ningún otro lugar y que no habían salido publicadas en los medios de comunicación. Es decir, solo estaban en informe reservado al cual él no tenía derecho a acceder», expuso Hassler.

“El alcalde se encuentra en calidad de imputado para dar las explicaciones que correspondan de por qué accedió a esa información”, subrayó, al tiempo que indicó que evaluará junto con su abogado otras acciones contra quienes levantaron acusaciones falsas generando un daño político que tiene que ser reparado.

Adicionalmente, expresó sus observaciones con respecto a la gestión municipal del alcalde Mario Desbordes a casi medio año de su elección en la comuna de Santiago.

Cuestionó que el comercio irregular en el Barrio Meigg haya aumentado bajos e administración y que además halla decidido que no continuar con la intervención de casas tomadas por el crimen organizado y el narcotráfico y que se encuentre en medio de una polémica por el millonario pago de horas extras a su círculo más cercano en la Municipalidad de Santiago.

“Esperamos que empiece su gestión y deje de dedicarse a hablar de mí (…) yo esperaría mejor que se dedique a trabajar por la comuna y a responder también por cuestionamientos importantes como los que ha tenido con las horas extraordinarias de su equipo de más confianza, pero sobre todo con los problemas de seguridad».

«Hemos visto cómo ha aumentado el comercio ambulante. En Barrio Meigg es muy grave, a mí me hablan los dirigentes, las personas allá muy preocupadas porque que ha habido es un avance justamente del comercio informal, sin que haya un trabajo al respecto», enfatizó.

En su conversación con el medio citado, Irací Hassler no descartó que frente a un nuevo ciclo de elecciones pudiera presentarse como candidata a diputada apostando a expandir a otras esferas territoriales la experiencia alcanzada en su administración en Santiago.

«Desde la izquierda, desde un momento también político de nuestro país de muchos cambios, hayamos tenido la responsabilidad y la oportunidad de conducir la capital de nuestro país, de hacer política en seguridad, en cuidados, en igualdad, en medio ambiente, en gestión de residuos, que las queremos llevar también a nivel nacional», apuntó.

“Siempre voy a querer colaborar con nuestro país. Hay un avance de la ultraderecha que instala un discurso de odio, de exclusión de las personas y la reducción del Estado y los derechos”, dijo, al tiempo que espera tener la oportunidad de acompañar a un próximo gobierno de izquierda y del progresismo que “nos permita tener más derechos y no retroceder”.