Francisco Undurraga reconoce que «no están los votos» para la acusación constitucional contra el ministro Montes

El jefe de bancada de diputados de Evópoli, Francisco Undurraga, reconoció que la presentación del líbelo acusatorio por parte de la derecha contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), no contaría con los apoyos necesario para proseguir con la acusación constitucional por el denominado «Caso Convenios».

El libelo —que cuenta con 81 páginas— fue presentado ante la Cámara de Diputadas y Diputados, y apunta a responsabilidad política del secretario de Estado por los presuntos hechos de corrupción ocurridos en el traspaso de recursos desde la secretaría regional ministerial (seremi) de la cartera a Democracia Viva.

En el texto, se acusa directamente al secretario de Estado como único responsable político de haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo octavo de la Constitución.

La denuncia, además, revela conflictos de interés, ya que el director de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, mantiene una relación sentimental con la diputada Catalina Pérez, de la Región de Antofagasta, mientras que el seremi fue asesor de la misma parlamentaria.

Se señala que los equipos técnicos fueron separados de las decisiones relacionadas con la asignación de presupuestos, lo que se considera inapropiado y poco transparente. Esta preocupación fue comunicada a las autoridades en el nivel central del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Cabe recordar que la comisión investigadora del Caso Convenios, en sus conclusiones, le atribuyó a Montes una «reprochable inobservancia de las conductas de los seremis».

«A las AC no solamente hay que concurrir con argumentos políticos»

La acusación contra el titular de Vivienda y Urbanismo, cuenta con firma de diputados de Chile Vamos(sin Evópoli), Partido Republicano, Partido de la Gente, y Partido Social Cristiano.

El diputado Undurraga planteó que aunque su partido decidió no firmar el líbelo, si consideran que el ministro Montes “tiene responsabilidad política en los hechos acaecidos, no en términos de que lo haya estipulado, sino que no supervisó en la forma que debiese haber supervisado”.

“A las acusaciones constitucionales no solamente hay que concurrir con argumentos políticos, sino que también hay que contar los votos antes de hacerlo y claramente hasta el momento no están los votos para esta acusación constitucional, a pesar de que yo la voy a empujar en la sala”, declaró a Radio Duna.

Sobre el futuro del proceso de acusación constitucional, el parlamentario señaló que política es “muy voluble”.

“Hemos recibido noticias todas las semanas en relación a esta materia. La semana anterior la Democracia Cristiana olvidándose del pacto electoral que tiene había declarado que miraba con buenos ojos la acusación, esta semana ya no la mira con buenos ojos”, sostuvo.

“La próxima semana puede que tengamos otras noticias desde la Fiscalía, que van a hacer que no solamente la Democracia Cristiana o el centro, sino que también parte del mundo liberal o socialdemócrata que también anunció en algún minuto que veía con buenos ojos la acusación, la retome. Pero claramente hoy día en este minuto antes de iniciar el juicio no están los votos”, cerró el jefe de la bancada de Evópoli.

