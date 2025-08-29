Gael Yeomans: Kast es el grinch de las pensiones para los abuelitos 

La diputada Gael Yeomans (FA), vocera del comando de la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, cuestionó la propuesta “Chao préstamo” de la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast —contenida en el punto siete de su programa económico y que apunta a modificar la reforma de pensiones— , advirtiendo que «está poniendo la incertidumbre en los pensionados».

En concreto, el abanderado de la ultraderecha propone terminar con el aporte transitorio de 1,5% definido contenido en la reforma previsional con la finalidad mejorar las pensiones de los actuales jubilados.

La aprobación de la reforma previsional en enero de este año introdujo una cotización adicional 7% con cargo al empleador, que ya aportaba un 1,5% para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). De ese 8,5% total un 1,5% va como «préstamo al Estado». El resto se reparte en 4,5% a la cuenta individual y 2,5% al Seguro Social.

Sin embargo, el programa que presentó Kast ante el Servel contempla en su punto siete titulado «Chao préstamo», el cual establece lo siguiente: Terminaremos con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional, para lo cual lo sustituiremos por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado».

Además, señala que «así se consolidará que todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador».

#CNNChileRadio | Gael Yeomans, diputada del FA y vocera de Jeannette Jara (PC) por "Chao préstamo" de José Antonio Kast: "Está poniendo la incertidumbre en los pensionados (…) es el grinch de las pensiones".



📡 En vivo: https://t.co/LiT81CdCVd pic.twitter.com/0ENKsnhpN0 — CNN Chile (@CNNChile) August 29, 2025

«Kast es el grinch de las pensiones para los abuelitos»

Ante esta propuesta, la parlamentaria cargó contra el republicano y afirmó que «Kast es el grinch de las pensiones para los abuelitos»

«Frente a los últimos dichos que hemos visto del candidato José Antonio Kast respecto al «Chao préstamo«, tenemos un candidato que nos está poniendo la incertidumbre en los pensionados. Yo me pongo en el lugar de los jubilados que tienen expectativas que en enero les suban sus pensiones con el Seguro Social, porque ese es el acuerdo que se alcanzó, esa es la reforma aprobada. Que le vengan a poner en duda que se les a aumentar las jubilaciones es lo que está haciendo José Antonio Kast», planteó Yeomans en entrevista con CNN.

«Kast prácticamente es el Grinch de las pensiones hoy por hoy, y frente a ese peligro, lo que tenemos que hacer nosotros, como respaldo a la candidatura de Jeannette Jara, que además promovió la reforma de pensiones, es simplemente dar certezas y unidad frente a este adversario», enfatizó la vocera.